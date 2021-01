Juve-Sassuolo 3-1, partita serie A 2021. Le formazioni in campo, il risultato, i voti e le pagelle della 17a partita di campionato della Juventus

La Juventus batte 3-1 il Sassuolo e torna a casa con 3 punti in una partita che, fra infortuni, espulsioni e ribaltoni, è da cuori forti. Alla fine, il match si chiude con il volto sorridente di Cristiano Ronaldo – autore allo scadere della terza rete – e dei bianconeri che, con una partita in meno, si portano a -4 dall’Inter seconda.

Juventus FC vs Sassuolo Serie A match @iPASuccede tutto nel secondo tempo: il Sassuolo, in 10 per l’espulsione di Obiang, va sotto per l’eurogol di Danilo, che raccoglie un pallone vagante e, dai 30 metri, lo spedisce alle spalle di Consigli. I neroverdi, però, reagiscono e agguantano il pareggio con Defrel. A 10′ dalla fine, la Juve torna ancora avanti con Aaron Ramsey (prima rete stagionale per lui) e poi chiude la gara con la firma di CR7, fin lì un po’ in ombra a dire il vero.

Le luci dei festeggiamenti in campo vengono però adombrate dalle cattive novità dall’infermeria. C’è apprensione, infatti, per le condizioni di Weston McKennie e Paulo Dybala. L’americano, uno dei migliori nel primo quarto d’ora di gioco, è uscito al 18′ per un fastidio muscolare e ora è in dubbio per l’importantissima trasferta della prossima giornata, quella a San Siro contro l’Inter. Dybala, invece, viene prima dileggiato dai social per una palese simulazione in area, poi deve lasciare il campo per un serio infortunio.

Nel tentativo di recuperare palla, l’argentino va a contrasto con Traorè e rimane a terra. Prima di abbandonare il match, la Joya si è toccato ripetutamente il ginocchio e – con Alvaro Morata non ancora al meglio – si fa difficile la situazione in avanti per Pirlo. Anche perché manca una settimana al big match scudetto contro l’Inter e – già con de Ligt, Cuadrado e Alex Sandro out per la positività al coronavirus – la Juve si presenta più incerottata che mai.

Juventus-Sassuolo 3-1: cronaca della partita

Spingono forte gli ospiti in avvio di Juventus-Sassuolo. Traorè scappa sulla sinistra e viene chiuso da Bonucci: la palla diventa buona per Djuricic, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Sul corner, altra occasione neroverde per sbloccare la partita: Locatelli spizza sul primo pallo e Ferrari non riesce a concludere a rete da pochi metri.

La risposta della Juventus arriva al 7′, col solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese anticipa di testa l’uscita di Consigli, ma il tentativo si spegne di poco alto. Lo squillo di CR7 sveglia i bianconeri che sono di nuovo pericolosi al 10′, quando Bentancur premia l’inserimento di McKennie. Il texano la controlla in mezzo a due avversari e serve di tacco Frabotta: la potenza c’è, meno la precisione e il tiro si perde fuori.

Ronaldo è ancora protagonista al 25′. Il portoghese scatta fra i due centrali e viene lanciato in campo aperto da un assist perfetto di Bonucci: il controllo di CR7, però, è difettoso e Chiriches lo chiude in scivolata. Per il Sassuolo, gli fa eco “Ciccio” Caputo che, liberato bene al limite dell’area, spara fuori.

Sliding door a cinque minuti dalla fine: Chiesa parte in contropiede e viene azzoppato da Obiang. Intervento bruttissimo del centrocampista di De Zerbi: l’arbitro Massa, chiamato alla on field review, non può che tirare fuori il cartellino rosso. Il Sassuolo, in 10, rischia di andare sotto quando Consigli viene anticipato in scivolata da Demiral: Ronaldo non riesce nel facile tap-in per un soffio.

Il primo tempo si chiude con un’altra occasionissima per la Juventus. Dejan Kulusevski, entrato per Dybala, lancia Ramsey a tu per tu col portiere neroverde. Il gallese perde l’attimo per concludere, ma riesce a chiudere il triangolo con l’ex Parma che, a porta vuota, calcia incredibilmente alto. È l’ultima emozione del primo tempo: i bianconeri si preparano al forcing nella ripresa.

Juventus-Sassuolo 3-1: secondo tempo

Secondo tempo che – come prevedibile – inizia con l’assedio della Juventus. Kulusevski seve in area Ramsey che, al momento del tiro, viene murato dalla difesa del Sassuolo. Con l’uomo in meno, crolla subito il castello difensivo dei neroverdi. Su una palla vagante, respinta da Ferrari, il primo ad arrivare è Danilo che pesca il jolly: bolide che non lascia scampo a Consigli, è la rete dell’1-0.

In 10 e sotto di un gol, il Sassuolo reagisce e trova il pareggio. Pigra la difesa bianconera, soprattutto con Bonucci che non chiude bene su Defrel: il francese ringrazia e, imbeccato da Traorè, spedisce alle spalle di Szczesny.

Al 66′, la risposta della Juve sbatte contro il palo. Dalla sinistra, Kulusevski trova Chiesa in area: l’ex Fiorentina salta il marcatore e va al tiro: solo il legno salva Consigli. Caricano a testa bassa i bianconeri che vanno vicini al vantaggio con Cristiano Ronaldo. Il portoghese scarta il cioccolatino di Kulusevski – che lo libera davanti al portiere – ma sbaglia un gol non da CR7, facendosi ipnotizzare da Consigli.

La rete, però, è nell’aria e porta la firma di Aaron Ramsey. Il gallese è il più bravo a leggere un cross basso di Frabotta e si butta alle spalle di Ferrari: tocco da pochi metri e gol del 2-1, il primo in campionato per l’ex Arsenal. C’è tempo anche per il terzo sigillo dei bianconeri: Cristiano Ronaldo scatta in campo aperto e su presenta davanti a Consigli. Palla in buca d’angolo e rete che, in parte, risolleva la brutta prestazione del portoghese. Sull’esultanza di CR7 si chiude il match: Juventus-Sassuolo 3-1.

Juve-Sassuolo 3-1: voti e pagelle

Il primo tempo porta in dote – purtroppo – gli infortuni di McKennie e Dybala, ma è nella ripresa che si vedono gol e assist. Il migliore in campo, un po’ a sorpresa, è Danilo che corona la sua grande stagione con l’eurogol per l’1-0. Cristiano Ronaldo, opaco per quasi tutto il match, si riscatta nel finale con la zampata del 3-1. Ma andiamo a vedere, allora, tutti i voti e le pagelle di Juve-Sassuolo:

Szczesny 6, Bonucci 5,5, Demiral 6, Chiesa 6 (dall’85’, Bernardeschi sv), Bentancur 5,5 (dal 46′, Rabiot 6), Arthur 5,5, Frabotta 6,5, McKennie 6,5 (dal 18′, Ramsey 6,5. Dall’85’, Morata sv), Dybala 6 (dal 42′, Kulusevski 6,5), Cristiano Ronaldo 6. Il migliore: Danilo 7. Pirlo 6.