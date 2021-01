Juventus-Sassuolo, 17a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Dove vedere la partita in tv e in streaming

Juventus-Sassuolo sarà uno dei big match della 17a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Dopo il successo contro il Milan nella notte dell’Epifania, i bianconeri ospitano gli emiliani, sorpresa del torneo e saliti al quinto posto, a -1 proprio dagli uomini di Andrea Pirlo. La partita andrà in scena all’Allianz Stadium, domenica 10 gennaio, alle ore 20:45.

Come deciso dall’attuale decreto del Presidente del Consiglio, la sfida si giocherà ancora a porte chiuse. I tifosi di casa, però, potranno supportare Cristiano Ronaldo e le altre stelle bianconere in diretta televisiva. Ecco, allora, dove vedere Juventus-Sassuolo in Tv o in streaming.

Juventus-Sassuolo dove vederla in tv

Juve-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky alle ore 20:45 di domenica 10 gennaio. Per vederla basterà collegarsi ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Come detto, il match sarà un’esclusiva di Sky perciò – per seguire la squadra di mister Pirlo – sarà necessario avere un abbonamento a Sky Calcio o Sky Sport. Juventus-Sassuolo, infatti, non andrà in onda né su Dazn né, in chiaro, su Rai e Mediaset.

Juve-Sassuolo dove vederla in streaming

Se non potete godervi Juve-Sassuolo in diretta televisiva, non disperatevi. La sfida fra i bianconeri e gli uomini di De Zerbi sarà visibile anche in streaming. Come fare? È semplicissimo: basta dotarsi di SkyGo, la piattaforma di Sky che permette agli abbonati di consultare anche in remoto i contenuti del proprio pacchetto. Con una smart tv, un tablet, uno smartphone o un altro dispositivo mobile, infatti, porterete la sfida dell’Allianz Stadium ovunque voi siate.

Un’ulteriore opzione, poi, è rappresentata da Now Tv che consente l’accesso ai programmi Sky e la possibilità di scegliere una delle offerte con Juventus-Sassuolo. Qualunque piattaforma scegliate, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per vedere il match visto che su nessun canale la partita verrà trasmessa gratuitamente. Serve, quindi, un piccolo sforzo economico per poter seguire i bianconeri nella difficile gara contro il Sassuolo, una delle tappe fondamentali nella corsa allo scudetto. Ora avete tutte le indicazioni necessarie per godervi Juventus-Sassuolo, in diretta tv o in streaming.

