Juve, Ronaldo è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore della juventus è asintomatico e in isolamento.

Juve, Cristiano Ronaldo positivo al covid 19, la notizia è stata riportata per prima dal quotidiano portoghese “A Bola” e successivamente confermata dalla Federcalcio portoghese.

Vediamo allora come sta ora il campione della Juventus e della nazionale lusitana.

Cristiano Ronaldo positivo al Covid -19



Ronaldo, è risultato positivo al coronavirus, dopo un test effettuato con la nazionale portoghese. L’attaccante della Juventus era in ritiro con la squadra della sua nazione, in vista della partita Portogallo-Svezia in programma mercoledì 14 ottobre. Che ovviamente a questo punto non giocherà.

La Federcalcio portoghese sulle condizioni dei CR7 fa sapere che: “sta bene, è senza sintomi ed è stato posto in isolamento. A seguito del caso positivo, i restanti giocatori sono stati sottoposto a nuovi test questo martedì mattina, tutti con esito negativo”.

Insomma Ronaldo è asintomatico ed è già in isolamento, presumibilmente a casa sua in Portogallo.

Negli ultimi giorni Cr7 si era mostrato in compagnia dei suoi compagnia di nazionale. Come si può vedere anche dal suo ultimo post Instagram. Il giocatore ha postato una foto che lo ritrae a tavola con i suoi compagni.

Ronaldo juventus nessuna reazione

Nessuna news dalla juve, che non ha ancora rilasciato comunicati al riguardo. Di certo si tratta di una novità grave per la società bianconera, sia perché il calciatore non potrà essere utilizzato nelle prossime partite sia a livello di immagine, vista la fama di Ronaldo.

Non a caso la notizia sta facendo il giro del mondo, visto che CR7 è seguito ed amato praticamente ovunque. Infatti, anche i più importanti giornali esteri, come ad esempio BBC ed altri riportano la news.

Senza dimenticare poi che la Juve è una società quotata in borsa e notizie del genere sono molto delicate per le azioni juve.

Insomma, la notizia di Ronaldo positivo al covid è destinata a fare scalpore e avere conseguenza per la juve, anche se CR7 è asintomatico.

