Juve-Porto 0-1, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021. Primo tempo deciso dal calcio di rigore di Sergio Oliveira: ora ai bianconeri servono 2 gol per i supplementari

Notte fonda per la Juve in Champions League che, arrivati all’intervallo, è sotto 0-1 e ha anche rischiato più volte di incassare il raddoppio dal Porto. Fin qui, i 45 minuti più brutti della stagione bianconera, insieme alla gara d’andata del do Dragao.

E dire che la Juve si è presentata a questa gara con la netta intenzione – almeno sulla carta – di cambiare spartito. Non solo per aver cambiato ben sei titolari rispetto alla gara d’andata (mentre il Porto conferma interamente l’11 del do Dragao), ma anche perché – contro la Lazio – aveva mostrato una mentalità e una velocità ben diversa rispetto alla pochezza messa in scena finora.

A condannare una deprimente Juve è, nel primo tempo, l’ingenuità di Demiral che tocca Taremi quel tanto che basta perché l’arbitro Kuipers assegni il rigore: dal dischetto è glaciale Sergio Oliveira. Ma i problemi dei bianconeri vanno oltre l’episodio.

Morata spreca due volte a tu per tu con Marchesin le uniche occasioni create dalla squadra di Andrea Pirlo in tutta la prima frazione. Ramsey, scelto al posto di McKennie, è evanescente, mentre Cristiano Ronaldo si nota solo per le plateali lamentale verso i compagni. Una Juve troppo brutta per essere vera ha ora solo 45 minuti per segnare due gol al Porto e andare ai supplementari. O la sua Champions finirà, ancora una volta, già agli ottavi.

In aggiornamento

Juve-Porto primo tempo

Dopo 90 secondi di primo tempo, è del Porto la prima occasione. Sergio Oliveria trova spazio sulla destra e affida a Uribe: il suo tiro si perde però lontano dalla porta di Szczesny. La risposta bianconera passa dai piedi di Cuadrado che pennella un cross perfetto per Morata: lo spagnolo, lasciato tutto solo, spara di testa contro Marchesin.

La chance sprecata da Morata accende la partita e sveglia il Porto. Taremi, in gol all’andata, è ancora una volta l’uomo più pericoloso: imbeccato da Zaidu, l’iraniano prima colpisce Szczesny a botta sicura, poi – di testa – scheggia l’incrocio dei pali.

Il risultato si sblocca al 17′ e, purtroppo, è il Porto a segnare. Ingenuo Demiral che abbocca a una finta di Taremi: il contatto c’è ed è lieve, per l’arbitro Kuipers è rigore. Dal dischetto, Sergio Oliveria non sbaglia e fa 0-1. La Juve accusa il colpo e rischia di sbandare perché lascia praterie al Porto: Otavio e Corona, però, non impensieriscono Szczesny.

Sull’asse Cuadrado-Morata, i bianconeri costruiscono l’occasione per pareggiare, ma ancora una volta l’ex Atletico Madrid, da buona posizione, sbatte su Marchesin. È solo il 30′, ma è anche l’ultima volta – in tutto il primo tempo – che la Juve si fa pericolosa dalle parti del Porto. Così proprio non va.

Juventus-Porto: voti e pagelle

Tutti i voti live di Juventus-Porto:

Szczesny 6,5, Cuadrado 5,5, Demiral 4,5, Bonucci 6, Alex Sandro 6, Ramsey 5, Arthur 6, Rabiot 5,5, Chiesa 5,5, Morata 5, Ronaldo 5. Pirlo 5.