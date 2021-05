Juve news mercato. Non Ronaldo, ma De Ligt potrebbe lasciare la vecchia signora. Le ultime sul calciomercato Juventus.

Juve news – La stagione calcistica di Serie A si è appena conclusa, così il calciomercato in casa Juve entra nel vivo e le notizie si susseguono. La stampa italiana si concentra prevalentemente sul futuro di Ronaldo, con rumors su un suo possibile addio ai bianconeri.

Ma le ultime notizie di mercato non riguardano il fenomeno portoghese, bensì il difensore olandese Matthijs De Ligt. Di seguito le novità sulla possibile trattativa per la sua cessione.

Calciomercato Juve, De Ligt addio?

Come riporta il sito inglese onefootball.com, il forte difensore olandese ha dichiarato di non sentirsi più a suo agio a giocare nella Juve. In sostanza il calciatore si sarebbe pentito della scelta fatta due anni fa, ovvero di accettare l’offerta della Juve anziché quella del Barcellona.

⚠️ DE LIGT VOL CANVIAR D’AIRES

🎙️ @XaviCampos: 🔊 “No està còmode a Turí i està enviant missatges per deixar la Juve” 🔊 “Una de les seves opcions preferides és el Barça” 🔊 “Els seu entorn reconeix que es va equivocar fa 2 anys anant a Torí quan podia anar al Barça”#OnzeE3 pic.twitter.com/RinFH75PS4 — Onze (@OnzeTv3) May 24, 2021

Ma ora, secondo quanto dichiara Xavi Campos a TV3, l’olandese potrebbe lasciare i bianconeri già questa estate. La destinazione sarebbe ancora il Barcellona, dove ritroverebbe il suo ex compagno all’Ajax Frenkie De Jong. I blaugrana spagnoli hanno bisogno di un calciatore per rinforzare la difesa e quello di De Ligt sarebbe il profilo migliore.

Quando scade il contratto di De Ligt?

Questa la situazione riportata dai media esteri, ma De Ligt rischia di aver fatto male i suoi conti. L’olandese, infatti, guadagna 8 milioni di euro netti all’anno e il suo contratto con la società bianconera scade a giugno 2024.

La Juventus non sembra affatto intenzionata a cederlo e anzi vorrebbe farne uno dei pilastri per il futuro. Inoltre, la situazione economica del Barcellona non è delle più rosee, quindi difficile possa fare un’offerta adeguata alla società bianconera (che lo pagò circa 85 milioni nell’estate del 2019). Al tempo stesso difficile possa pagare un contratto oneroso come quello del giocatore olandese.

Per tali ragioni e considerando che De Ligt si trova in una delle società più gloriose d’Italia e nel mondo, che lo paga profumatamente, probabilmente farebbe bene a farsi passare la voglia di lasciare Torino.

In aggiunta i trofei vinti recentemente dalla Juve e la qualificazione alla Champions League 2021-22, sembrano motivi più che validi per continuare ad onorare il contratto in essere. Per questo, al netto delle juve news di oggi, De Ligt dovrebbe cercare di diventare uno dei leader del futuro del club, senza cercare fortuna altrove.

