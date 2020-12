Juve, Milan calciomercato. Ecco i giocatori che potrebbero arrivare o lasciare Juventus e Milan. Dai rinnovi ai possibili acquisti fino ai rientri. Cifre e ultime notizie.

Juve e Milan iniziano a muoversi sul mercato di gennaio, sia per rinforzare le loro rose con nuovi acquisti, sia per pianificare il futuro con i rinnovi dei giocatori più importanti. La lista di questi ultimi comprende nomi davvero importanti, da Dybala ad Ibrahimovic fino ad arrivare a Donnarumma.

Calciatori di assoluto valore, che però pretendono ingaggi molto alti per rinnovare e di questi tempi anche lo sport del calcio è costretto a valutare la convenienza economica di certe operazioni.

Insomma il calciomercato è in fermento, intanto però sono attesi alcuni rientri importanti già nelle prossime ore e nei prossimi giorni per entrambe le squadre. In questo caso parliamo di giocatori che già fanno parte delle rispettive rose, Ronaldo e Ibrahimovic su tutti.

Facciamo allora il punto della situazione qui di seguito, con una lista dettagliata sul mercato, sui rinnovi e sui ritorni per Juve e Milan in vista della prossime partite di serie a

Rinnovi juventus e mercato

Per quanto riguarda i rinnovi in casa juve, ecco la lista dei giocatori in trattativa, le possibili cifre di stipendio e le ultime news di mercato.

Paulo Dybala

L’argentino in scadenza nel 2022, non ha ancora rinnovato con la juve. Tuttavia secondo quanto riporta Tuttosport prossimamente potrebbe arrivare un nuovo accordo tra Dybala e la Juve fino al 2024-25, con ingaggio adeguato dai 7,5 attuali a 12 milioni l’anno. Se il rinnovo non dovesse arrivare l’argentino potrebbe andare al Psg o in Inghilterra, dove le offerte per lui non mancano.

Federico Bernardeschi

In base a quanto riporta La Stampa il centrocampista Bernardeschi potrebbe essere ceduto al Lione. Il giocatore sarebbe una contropartita tecnica, per arrivare all’acquisto di Depay. L’attaccante attualmente della squadra francese, non vuole rinnovare il suo contratto in scadenza e per questo viene valutato 5 milioni, ma potrebbe rientrare in questo scambio.

Rinnovi milan e mercato

Veniamo ora alle ultime sui rinnovi di alcuni dei giocatori più importanti per i rossoneri e le possibili novità di mercato.

Zlatan Ibrahimovic

Ibrahimovic rinnovo, nonostante l’età i tifosi rossoneri sperano possa avvenire, visti i benefici portati alla squadra. Il contratto attuale (stipendio da 7 milioni a stagione) dell’attaccante scade a giugno 2021. Nei prossimi mesi però potrebbe arrivare il prolungamento anche per il 2022 se verrà trovata l’intesa fra le parti.

Gianluigi Donnarumma

La volontà della società e del calciatore sembra essere comune: rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021, con cui Donnarumma percepisce uno stipendio di 6 milioni. Secondo calciomercato.com la società ha alzato l’offerta da 6,5 a 7 milioni di euro netti a stagione per convincerlo ad accettare, ma il suo agente Mino Raiola ne chiede 8.

Hakan Calhanoglu

Calhanoglu attualmente guadagna 2,5 milioni a stagione e il suo contratto scade a giugno 2021. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport il Milan gli ha offerto 3,5 milioni netti per rinnovare, ma l’agente del calciatore ne vorrebbe 5. Juventus e altre società restano alla finestra, se non dovesse rinnovare il centrocampista turco diventerebbe un’occasione di mercato.

Rientri Juve



Per quanto riguarda i rientri in squadra dei giocatori ancora a disposizione di mister Pirlo, ecco la lista e la data di rientro prevista:

Cristiano Ronaldo rientra oggi, dopo aver avuto un permesso di un giorno a seguito del viaggio in Dubai, fatto per ritarare il premio di miglior giocatore del secolo.

rientra oggi, dopo aver avuto un permesso di un giorno a seguito del viaggio in Dubai, fatto per ritarare il premio di miglior giocatore del secolo. Adrien Rabiot, anche il francese ha avuto un giorno di permesso, ma tornerà oggi.

anche il francese ha avuto un giorno di permesso, ma tornerà oggi. Giorgio Chiellini, Mehri Demiral e Matthijs de Ligt dovrebbero rientrare tutti nei primi giorni di gennaio secondo la Gazzetta dello sport, rendendo l’intera difesa della juve disponibile.

Rientri Milan

Zlatan Ibrahimovic, per lo svedese ancora infortunato il rientro dovrebbe avvenire a metà gennaio.

per lo svedese ancora infortunato il rientro dovrebbe avvenire a metà gennaio. Ismael Bennacer, il centrocampista dovrebbe rientrare nei primi giorni di gennaio.

il centrocampista dovrebbe rientrare nei primi giorni di gennaio. Simon Kjaer , per il difensore danese rientro previsto ad inizio gennaio.

, per il difensore danese rientro previsto ad inizio gennaio. Samuel Castillejo e Matteo Gabbia, i tempi di recupero sono ancora incerti, ma sicuramente saranno più lunghi rispetto agli altri.

Questo il quadro generale e tutte le ultime news su mercato, rinnovi e rientri di Juve e Milan. Le rose delle due squadre potrebbero subire delle modifiche dal mercato di gennaio. Restano fondamentali i rinnovi dei giocatori di cui vi abbiamo parlato per saperne di più. Intanto però a breve in entrambe le squadre ci saranno diversi rientri.

