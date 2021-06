Serie A – Juve Inter e Milan. Elenco di tutti i giocatori stranieri convocati a Euro 2020 che giocano contro l’Italia.

Juve, Inter e Milan. Sono queste le tre squadre, che partecipano al campionato di Serie A, che vantano il maggior numero di giocatori convocati dalla rispettive nazionali a Euro 2020.

Parliamo non solo degli azzurri, ma anche delle squadre che giocano contro la nazionale italiana al campionato europeo. Di seguito l’elenco dei calciatori di Juventus, Inter e Milan convocati agli europei, suddivisi in base al loro club di appartenenza.

Juve giocatori convocati a Euro 2020

Ecco la lista completa dei giocatori della Juve convocati per gli europei (fra parentesi la nazionale di calcio in cui milita il calciatore):

Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi (Italia)

Cristiano Ronaldo (Portogallo)

Adrien Rabiot (Francia)

Alvaro Morata (Spagna)

Matthijs de Ligt (Olanda)

Aaron Ramsey (Galles)

Merih Demiral (Turchia)

Dejan Kulusevski (Svezia)

Wojciech Szczęsny (Polonia)

Nell’elenco compaiono diversi italiani che puntano a fare un grande europeo, sotto la guida di mister Mancini. Poi spicca il fenomeno CR7, che ha tutte le intenzioni di giocarsi le sue carte per essere il capocannoniere anche degli europei, dopo esserlo stato in Serie A. Ma come si vede sono tanti i calciatori della Juventus che giocheranno a Euro 2020, con la maglia della loro nazionale.

I tifosi bianconeri potranno vederli all’opera anche in questa competizione. Ma attenzione perché il calciomercato in corso potrebbe far lasciare la società a qualcuno di questi o far arrivare volti nuovi nella nuova formazione della Juve.

Inter convocati nazionali agli europei

Anche nelle fila della squadra campione d’Italia 2020-21, ci sono diversi calciatori impegnati con le loro nazionali durante Euro 2020. A partire da quelli convocati da Roberto Mancini per l’Italia, ma ci sono anche altri protagonisti che i tifosi nerazzurri potranno ammirare durante il torneo di calcio per nazionali. Ecco l’elenco completo dei giocatori dell’Inter convocati per gli europei:

Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi (Italia)

Romelu Lukaku (Belgio)

Marcelo Brozovic e Ivan Perisic (Croazia)

Milan Skriniar (Slovacchia)

Stefan de Vrij (Olanda)

Christian Eriksen (Danimarca).

Giocatori del Milan convocati a Euro 2020

Questi, infine i giocatori che fanno parte della formazione del Milan e parteciperanno al campionato europeo di calcio, con le rispettive nazionali.

Gianluigi Donnarumma (Italia)

Hakan Calhanoglu (Turchia)

Simon Kjaer (Danimarca)

Ante Rebic (Croazia)

Mike Maignan (Francia)

Ben due i portieri, attualmente del Milan, impegnati a Euro 2020: il neo acquisto Maignan chiamato a difendere i pali della nazionale francese e Donnarumma, numero 1 degli azzurri. Tuttavia sappiamo che ‘Gigio’ presto lascerà il club rossonero, visto che il suo contratto in scadenza a giugno 2021 non verrà rinnovato.

In questa lista manca Zlatan Ibrahimovic, che sarebbe stato convocato dalla sua nazionale, ovvero la Svezia, ma non ha potuto rispondere alla chiamata perché infortunato. Inoltre, anche il belga Alexis Saelemaekers è nella lista delle riserve convocate dal Belgio, il che significa che potrebbe far parte della spedizione solo in caso di infortuni dei giocatori presenti nella lista ufficiale.

A questo punto l’elenco dei calciatori di Juve, Inter e Milan convocati a Euro 2020 dalle loro nazionali è completa. Sicuramente i tifosi italiani di queste squadre sosterranno principalmente i giocatori della nazionale di calcio azzurra. Ma avranno anche un occhio di riguardo per i calciatori che solitamente indossano la maglia della loro squadra del cuore.

