Juve-Inter, Coppa Italia 2020/2021, semifinale di ritorno. Dove vedere la partita stasera in tv e in streaming

L’appuntamento è già segnato sul calendario: martedì 9 febbraio, ore 20:45. Ma dove vedere Juventus-Inter in tv e in streaming? Da questa partita, infatti, uscirà la prima finalista della Coppa Italia 2020/2021, la squadra che andrà ad affrontare Atalanta o Napoli.

All’Allianz Stadium va di scena il ritorno di semifinale, dopo che l’andata è finita 1-2 per i bianconeri con doppietta di Cristiano Ronaldo. Il match, come siamo ormai tristemente abituati, si giocherà a porte chiuse e così l’unico modo per non perdersi neppure un secondo di Juventus-Inter è guardarla in diretta televisiva e online. Andiamo a vedere, allora, su quali canali vedere il match di Coppa Italia in tv e in streming.

Juve-Inter dove vederla in tv: i canali

Come tutte le partite di Coppa Italia, Juve-Inter verrà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai. Per vedere il match, dunque, basterà sintonizzarsi su Rai Uno alle ore 20:45 di martedì 9 febbraio.

Essendo un’esclusiva Rai, la gara andrà in onda in chiaro e non servirà sottoscrivere un abbonamento con la pay tv Sky o con Dazn. La visione, quindi, sarà gratuita.

Juventus-Inter dove vederla in streaming

Non avete la possibilità di vedere Juventus-Inter in tv? Niente paura: la partita, infatti, sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, piattaforma online della rete nazionale. Per farlo, basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook. In pochi secondi e gratuitamente, l’apparecchio mobile si trasformerà nel vostro occhio su Juve-Inter.

Qualunque opzione scegliate, insomma, il match della squadra di Andrea Pirlo andrà in onda in chiaro e non servirà alcun esborso economico o abbonamento per seguire la partita. Per Juventus e Inter è il momento della verità: chi arriverà in finale? I bianconeri manterranno il vantaggio dell’andata o i Conte’s boys avranno la loro rivincita? Quel che è certo è che ora avete tutte le informazioni necessarie per vedere la partita in tv o in streaming.