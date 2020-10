Convocati Juve Barcellona partita Champions stasera in tv. Ecco la formazione della Juventus.

Juve Barcellona convocati. Ecco quali sono i giocatori convocati per la partita di Champions League di stasera, in cui la Juventus affronta il Barcellona di Messi.

Out Ronaldo, ancora positivo al covid, ma ci sono anche altre assenze fra i bianconeri. Vediamo di chi si tratta.

Juve-Barcellona. Elenco convocati Juventus

Ecco l’elenco dei convocati deciso da mister Pirlo, sulla base delle ultimissime notizie juve.

Portieri

Szczesny

Buffon

Pinsoglio

Difensori

Danilo

Bonucci

Demiral

Cuadrado

Frabotta

De Winter

Riccio

Centrocampisti

Bentancur

Rabiot

Chiesa

Ramsey

McKennie

Arthur

Bernardeschi

Kulusevsky

Portanova

Attaccanti

Dybala

Morata

Gli indisponibili nella Juventus sono: Cristiano Ronaldo (ancora alle prese con il coronavirus) e gli infortunati De Ligt, Alex Sandro e Chiellini.

Juve-Barcellona. Elenco convocati Barcellona

Questi invece i convocati decisi dall’allenatore del Barcellona Ronald Koeman.

Portieri

Neto

Iñaki Peña

Arnau Tenas

Difensori

Sergi Roberto

Dest

Lenglet

Araujo

Junior

Jordi Alba

Centrocampisti

Busquets

De Jong

Pjanic

Aleñá

Riqui Puig

Attaccanti

Messi

Griezmann

Trincao

Ansu Fati

Dembélé

Braithwaite

Pedri

Per gli spagnoli sono indisponibili gli infortunati Umtiti, Ter Stegen e Coutinho, così come lo squalificato Piquè.

Juventus-Barcellona formazioni

Abbiamo visto il quadro dei convocati juventus-barcellona per la partita di Champions League, da parte dei bianconeri e degli spagnoli.

Sulla base di queste scelte si può già avere un’idea delle probabili formazioni Juve-Barcellona, partita di coppa in programma questa sera, 28 ottobre 2020, all’Allianz Stadium di Torino, da seguire in diretta tv per i tifosi bianconeri.

Le formazioni ufficiali Juventus-Barcellona verranno comunicate dalle squadre circa un’ora prima dell’inizio della partita, vale a dire intorno alle 20. Di sicuro CR7 non ci sarà e dunque non vedremo il tanto atteso duello sul campo con l’argentino Lionel Messi. In ogni caso sarà comunque una partita dura e divertente.





