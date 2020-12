Juventus-Atalanta,12a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Dove vedere la partita stasera in tv e in streaming

Il turno infrasettimanale di campionato regala un Juventus-Atalanta d’alta quota. Mercoledì 16 dicembre, alle ore 18:30, il campo dell’Allianz Stadium ospiterà la partita fra i bianconeri, a caccia del Milan capolista e delle terza vittoria di fila in serie A, e la Dea, orfana del “Papu” Gomez dopo la furibonda lite con l’allenatore Gian Piero Gasperini

Dopo il successo contro il Genoa, gli uomini di Andrea Pirlo sono saliti a 23 punti e occupano momentaneamente il quarto posto, in co-abitazione col Napoli. L’Atalanta, invece, è ferma a 17 punti, ottava in classifica, anche se i bergamaschi devono anche recuperare la gara rinviata per maltempo contro l’Udinese.

Come deciso dall’attuale decreto del Presidente del Consiglio, la sfida si giocherà ancora a porte chiuse. I tifosi bianconeri, però, potranno supportare Cristiano Ronaldo e compagni in diretta televisiva. Ecco, allora, dove vedere Juventus-Atalanta in Tv o in streaming.

Juventus-Atalanta dove vederla in tv

Juve-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky alle ore 18:30 di mercoled’ 16 dicembre. Per chi si vuole sintonizzare, la partita andrà in onda sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 483 del digitale terrestre).

Il match sarà un’esclusiva di Sky perciò – per seguire la squadra di mister Pirlo – sarà necessario avere un abbonamento a Sky Calcio o Sky Sport. I numeri di CR7 e delle altre stelle bianconere, infatti, non saranno trasmessi né su Dazn, né in chiaro sulle reti Rai o Mediaset.

Juventus-Atalanta dove vederla in streaming

Se non potete gustarvi Juve-Atalanta in diretta televisiva, non disperatevi. La sfida fra i bianconeri e la Dea sarà visibile anche in streaming. Come fare? Basta dotarsi di SkyGo, la piattaforma di Sky che permette agli abbonati di consultare anche in remoto i contenuti della propria offerta. Con una smart tv, un tablet, uno smartphone o un altro dispositivo mobile, infatti, porterete la sfida dell’Allianz Stadium ovunque voi siate.

Un’ulteriore alternativa, poi, è rappresentata da Now Tv che consente l’accesso ai programmi Sky e la possibilità di scegliere uno dei pacchetti con Juventus-Atalanta. Qualunque opzione scegliate, sarà per forza di cose obbligatorio sottoscrivere un abbonamento per vedere il match visto che su nessun canale la partita verrà trasmessa gratuitamente. Dunque, è richiesto un piccolo sforzo economico per poter supportare CR7 e Andrea Pirlo nella difficile sfida contro la Dea. Ora avete tutte le indicazioni necessarie per gustarvi Juventus-Atalanta, in diretta tv o in streaming.

