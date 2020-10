Nazionale di Calcio – L’Italia di Roberto Mancini torna in campo a Firenze contro la Moldavia: partita in diretta Tv su RaiUno il 7 ottobre alle 20:45

La nazionale di calcio italiana, reduce da sedici partite consecutive, si prepara per le prossime gare di Uefa Nations League con una partita amichevole contro la Moldavia. È l’occasione per il tecnico di testare altre soluzioni in vista delle prossime gare ufficiali.

Nazionale: partita Italia Moldavia

Per la squadra di Roberto Mancini è il primo test amichevole dopo l’inizio della Uefa Nations League che ha visto la squadra azzurra chiudere con quattro punti i primi due test ufficiali: un pareggio in casa con la Bosnia e una strepitosa vittoria esterna ad Amsterdam contro l’Olanda.

La partita contro la Moldavia si gioca a Firenze e sarà in diretta in esclusiva sulla Rai: telecronaca live su RaiUno con kick off alle 20.45 e commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Per tutti gli utenti del web sulla piattaforma RaiPlay sarà disponibile anche la diretta streaming.

Obiettivo della nazionale di calcio: Ranking Fifa

L’Italia è reduce da sedici risultati utili consecutivi: l’ultima sconfitta risale addirittura al 10 settembre 2018 contro il Portogallo: da allora soltanto tre pareggi e ben 13 vittorie che includono anche un travolgente girone di qualificazione ai prossimi Europei concluso a punteggio pieno. Ma gli obiettivi per gli Azzurri sono molti. Al momento l’Italia è al dodicesimo posto nel ranking della FIFA: la necessità è quella di tornare nella Top Ten per potersi qualificare come testa di serie ai Mondiali in Qatar, in programma nel 2022 i cui gironi di accessi inizieranno l’anno prossimo.

La Moldavia arriva da nove sconfitte nelle ultime dieci partite e per sette volte non è riuscita a trovare la via della rete. Un solo gol nelle ultime tre partite, firmata da Ion Nicolaescu.

Probabile formazione Italia -Moldavia

Dentro dal primo minuto El Shaarawy, che resterà a giocare in Cina nonostante il tentativo in extremis della Roma di riportarlo in giallorosso. Con lui Caputo e Berardi, al rientro. Cristante in cabina di regia affiancato da Locatelli e Bonaventura. Acerbi e Mancini guidano la difesa. Riposo per Bonucci e Chiellini, così come per Immobile e Insigne che quasi certamente in Nations League partiranno da titolari.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.

MOLDAVIA (5-3-2): Coselev; Platica, Mudra, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Ionita; Caimacov, Damascan.

Le ultime novità nazionale di calcio

La squadra di Roberto Mancini fa i conti con il coronavirus oltre a qualche indisponibilità importante. I giocatori del Napoli sono rimasti tutti a casa dopo il noto provvedimento della ASL che ha bloccato il club partenopeo. La Moldavia apre un mini-ciclo di tre gare. Alla Moldavia seguiranno la Polonia (domenica 11 allo Stadio Energa di Danzica) e l’Olanda (mercoledì 14 a San Siro): e ci sono diverse novità.

Si allunga la lista degli esordienti di Mancini con il portiere del Verona Silvestri mentre con Berardi, assente in azzurro dal novembre 2018 rientrano anche Ogbonna e Lazzari.

I giocatori convocati per i prossimi match degli azzurri

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

Queste le ultime sulla partita Italia Moldavia da vedere domani in Tv.

