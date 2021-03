Comincia (ore 20.45) il cammino dell’Italia verso il Mondiale in Qatar del 2022: la prima partita è contro l’Irlanda del Nord

Qualificazioni Mondiale Qatar 2022 Italia-Irlanda del Nord – Gli Azzurri di Roberto Mancini tornano in campo dopo quasi cinque mesi. Dopo un brillante cammino in Nations League, l’Italia giocherà in semifinale contro la Spagna a ottobre nella Final Four che si terrà nel nostro paese, e un percorso netto nelle qualificazioni al prossimo Europeo. La nazionale inizia un lungo cammino verso il Mondiale in Qatar.

Ieri intanto la Under 21 ha fatto il suo esordio nella nuova edizione dell’Europeo di categoria: 1-1 con la Repubblica Ceca vantaggio del genoano Scamacca e pareggio allo scadere su un’autorete di Maggiore. Prossimo impegnto sabato contro la Spagna, assenti Tonali e Marchizza, entrambi esclusi nel match di ieri e squalificati.

Italia e Roberto Mancini da record

I dati oggettivi riguardano la Nazionale azzurra sono obiettivamente straordinari. Roberto Mancini è sulla strada per ritoccare tutti i record dei CT che lo hanno preceduto. Se questa sera dovesse arrivare un’altra vittoria, Mancini raggiungerebbe quota 19 successi in 28 partite, più di chiunque altro, superando anche i risultati di Fabbri, Vicini e Sacchi.

La squadra sta cercando di superare indenne uno dei periodi più complicati della sua storia considerando la difficoltà di organizzare un calendario, il rinvio del campionato europeo, la mancanza di obiettivi a causa della pandemia che peraltro ha ridisegnato anche tutto il percorso di raduni e allenamenti. Ma uno dei dati più importanti in assoluto che riguarda gli azzurri e la fresca ondata di ottimismo, e positività che si respira a Coverciano dove tutto, ormai da molto tempo, gira nel modo migliore senza polemica e con piena soddisfazione, persino da parte dei club.

I giocatori assenti dell’Italia

Barella ha regolarmente raggiunto il ritiro di Coverciano dopo i casi di positività al Covid riscontrati nell’Inter. É pronto, ma Mancini potrebbe anche decidere di schierare Pellegrini che si è allenato con il gruppo regolarmente. Jorginho, arrivato a Coverciano con una botta al ginocchio, sarà sostituito da Locatelli. Davanti Mancini ha ampia scelta: Kean è affaticato, la scelta dovrebbe cadere su Immobile, Berardi e Insigne.

Irlanda da battaglia

L’Irlanda del Nord è un cliente interessante, anche se la nazionale dell’Ulster non centra la qualificazione al Mondiale ormai dal 1986 la squadra è improntata all’insegna di una grande efficacia agonistica. Una squadra aggressiva e che gioca molto fisicamente. Una vittoria in dieci partite per la nazionale allenata da Ian Baraclough, priva del portiere titolare Gartside, del difensore Jamal Lewis e degli attaccanti Washington e Boyce.

Italia-Irlanda del Nord, probabili formazioni e statistiche

Solo quattro i precedenti tra Italia e Irlanda del Nord. L’unica sconfitta azzurra risale alla partita di qualificazione al Mondiale del 1958, a Belfast, finì 2-1. Due le vittorie italiane l’ultima delle quali L’11 ottobre del 2011 a Pescara 3-0 con una doppietta di Cassano.

ITALIA (4-3-3) la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2) la probabile formazione: Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans, Kennedy; Magennis, Lafferty. All. Baraclough

Statistiche e programma TV della partita

L’Italia ha in programma tre match in rapida successione per le qualificazioni in Qatar. Si gioca di nuovo a Sofia domenica alle 20.45 con la Bulgaria e mercoledì, stessa ora, a Vilnius contro la Lituania.

Il match sarà diretto da Ali Palabilyik (Turchia), coadiuvato dai guardalinee connazionali Kerem Arsoy e Serkan Olguncan con Halis Oxkaya quarto uomo.

Si gioca al “Tardini” di Parma giovedì 25 marzo alle 20.45 con diretta su RAI Uno (in streaming su RAI Play): telecronaca di Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro e gli interventi dal bordocampo di Alessandro Antinelli.