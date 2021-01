Dopo la netta vittoria contro la Juventus, l’Inter prosegue il suo inseguimento al Milan capolista con rinnovato entusiasmo

Serie A 19esimo turno, Inter-Udinese – La splendida vittoria contro la Juventus ha completamente cambiato le prospettive dell’Inter che sta cercando di accantonare le voci di un passaggio di consegne del club.

Inter in abbondanza

La squadra di Antonio Conte si trova ad affrontare l’Udinese in un momento importantissimo del campionato nel quale la squadra nerazzurra a un’unica consapevolezza, quella di non potersi permettere nemmeno mezzo passo falso. Ma il tecnico ha una squadra sicuramente galvanizzata dalla grande prova di domenica scorsa e e finalmente Conte può scegliere. A parte D’Ambrosio, ancora indisponibile, ci sono addirittura problemi d’abbondanza per il tecnico nerazzurro. Conte dovrà scegliere chi tenere fuori ma quasi certamente dovrebbero essere Darmian e Sanchez destinati alla panchina.

Le formazioni

Con Lukaku e Lautaro titolari e Vidal riconfermato dopo la bella prestazione con la Juventus, Conte avrà anche il vantaggio di una panchina notevolmente lunga. Qualche problema in più per Gotti, alle prese con una squadra che gioca bene ma che fino a oggi ha raccolto decisamente meno di quello che avrebbe meritato. L’Udinese non vince dal 12 dicembre e nelle ultime otto partite ha raccolto solo quattro punti.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. Allenatore Gotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro. Allennatore Conte

Statistiche e programma TV

La tradizione dice male all’Udinese nelle ultime partite contro l’Inter. I friulani non vedono la porta contro i nerazzurri da cinque partite e l’Inter nelle ultime sette sfide a Udine ha concesso un solo punto. Questo è l’ultimo turno del girone d’andata: l’Udinese nelle ultime tre stagioni ha sempre vinto l’ultimo match prima del giro di boa. Ma l’ultimo che ha perso, nel gennaio 2017, fu proprio contro l’Inter…

Il match sarà diretto da Fabio Maresca coadiuvato dai guardalinee Davide Imperuale e Rodolfo Di Vuolo con Francesco Fourneau quarto uomo e Gianluca Aureliano addetto al VAR.

Si gioca alle 18.00 con diretta su Sky Sport Serie A: telecronaca di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.

