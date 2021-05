In un clima di festa con molti tifosi fuori dallo stadio, l’Inter ha nettamente battuto la Sampdoria conquistando la 14esima vittoria interna consecutiva

Inter-Sampdoria 5-1, 35esima giornata di Serie A – Non c’è festa che tenga, l’Inter di Antonio Conte vuole tutto. E di fronte alla possibilità di cancellare un altro primato, quello del numero di vittorie consecutive, la squadra nerazzurra domina anche la Sampdoria con un eloquente 5-1.

Inter-Sampdoria 5-1, la partita

Uno dei pochi obiettivi che l’Inter poteva avere dopo la conquista dello scudetto, è quella di migliorare il primato delle vittorie in casa, 14. Obiettivo raggiunto in modo decisamente comodo in una partita mai in discussione: vantaggio quasi immediato di Gagliardini, doppietta di Alexi Sanchez prima della fine del primo tempo nella quale si incastra il gol blucerchiato di Keita Balde.

Nel secondo tempo l’Inter dilaga con Pinamonti e con un rigore di Lautaro Martinez, concesso per un fallo di mani di Adrien Silva. A questo punto l’Inter punta alla 15esima vittoria a San Siro che diventerebbe un primato assoluto e che si potrebbe concretizzare fin da mercoledì sera, nel turno infrasettimanale contro la Roma. Altro record cui l’Inter può puntare ora è quello dell’imbattibilità della squadra di Roberto Mancini, 33 turni tra il 2006 e il 2007.

Inter-Sampdoria in sintesi

04’ – 1-0, al primo affondo l’Inter passa: Augello perde palla, Hakimi imposta e il cross di Young trova la spaccata vincente di Gagliardini.

13’ – Grande palla gol per Hakimi che si invola e calcia a rete, Audero in angolo

26’ – 2-0, Gagliardini prende palla e spacca il campo per servire Alexis Sanchez che da buona posizione insacca

35’ – 2-1, la Sampdoria, molto im ombra, trova il gol che riapre il match con Keita Balde che insacca dopo un gran colpo di testa di Candreva in qualche modo respinto da Handanovic

36’ – 3-1, il tempo di battere il calcio d’avvio e l’Inter raddoppia: ennesimo inserimento di Hakimi e Sanchez segna senza difficoltà

47’ – Spettacolare rovesciata di Ranocchia, Audero respinge

61’ – 4-1, lancio di Hakimi per Barella che controlla e spalanca il corridoio giusto davanti a Pinamonti

70’ – 5-1, Mani di Adrien Silva in area, Lautaro Martinez trasforma il rigore

72’ – Splendida conclusione di Lautaro Martinez, palla di poco sul fondo

Il tabellino

INTER-SAMPDORIA 5-1

4′ Gagliardini, 26′ Sanchez, 35′ Keita Balde, 36′ Sanchez, 62′ Pinamonti, 70′ rig. Lautaro

INTER (3-5-2): Handanovic (46′ Radu); D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen (55′ Brozovic), Gagliardini (61′ Barella), Young; Sanchez (55′ Pinamonti), Lautaro (73′ Sensi). All. Conte

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli (46′ Yoshida), Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby (46′ Ekdal), Jankto (46′ Damsgaard); Gaston Ramirez (46′ Verre); Keita Balde (73′ Quagliarella). All. Ranieri

Ammoniti: Tonelli (S), Adrien Siva (S)