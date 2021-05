L’Inter conquista anche la 15esima vittoria di fila in casa battendo il primato che fu della squadra allenata da Roberto mancini, scintille tra conte e Lautaro Martínez al momento della sostituzione dell’attaccante argentino

Inter-Roma 3-1, 36esima giornata di Serie A – L’Inter non fa sconti a nessuno, travolge anche la Roma, conquista la 15esima vittoria consecutiva in casa ritoccando il primato che fu della squadra allenata da Roberto Mancini. Così come Antonio Conte non perdona nulla: emblematico il battibecco tra il tecnico nerazzurro e l’attaccante argentino Lautaro Martinez sostituito al 77’ da Pinamonti e protagonista di un battibecco con il suo allenatore.

Inter-Roma, la partita

Quando si parla di onorare il campionato fino alla fine non è soltanto una frase fatta. Contro una Roma costretta a guardarsi alle spalle per evitare di perdere il settimo posto, obiettivo minimo della stagione per qualificarsi alla Europa League, la squadra nerazzurra gioca una partita rotonda e completa. E pur senza il gioco spettacolare ammirato contro la Sampdoria, vince senza grandi difficoltà. Inizio un discesa per i nerazzurri che dopo 20 minuti sono già sul 2-0 e che dopo il gol di Mkhitaryan, di fronte a una squadra che non rinuncia ad attaccare e che in almeno due occasioni sfiora il pareggio colpendo anche un palo, si limita a chiudere la pratica con il 22esimo gol in Serie A di Romelu Lukaku che torna nel boxscore dopo qualche settimana all’asciutto.

VEDI ANCHE Inter formazione 2020-21

Inter-Roma, in sintesi

11’ – 1-0, Sanchez per Damian, appoggio a Brozovc e tocco vincente in gol

20’ – 2-0, al secondo affondo l’Inter passa di nuovo, Lukaku vince un contrasto con Darboe e appoggia a Vecino

31’ – 2-1, bravo Mkhitaryan a sfruttare un appoggio di Dzeko

44’ – Ancora Mkhitaryan dal limite, Radu para

56’ – Roma molto aggressiva nella ripresa, Dzeko si libera e tira: palo

57’ – Dzeko cerca l’angolo, para Radu

66’ – Mkhitaryan per Cristante, colpo di testa di poco sul fondo

87’ – Ranocchia rischia molto e salva su un colpo di testa di Ranocchia

90’ – 3-1, torna al gol Lukaku, imbeccato da un’azione personale di Hakimi

Il tabellino

INTER-ROMA 3-1

11′ Brozovic, 20′ Vecino, 31′ Mkhitaryan, 90′ Lukaku

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian (77′ Young), Barella, Brozovic, Vecino (59′ Sensi), Perisic (59′ Hakimi); Lukaku, Sanchez (35′ Lautaro Martinez; 77′ Pinamonti). All. Conte

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp (88′ Bruno Peres), Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe (88′ Carles Perez), Cristante (76′ Villar); Pedro (46′ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Ammoniti: Darboe (R), Santon (R), Kumbulla (R), Karsdorp (R)