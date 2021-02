Probabile formazione Inter-Juve, partita d’andata della Coppa Italia 2020/2021. Le semifinali si aprono con lo scontro, a San Siro, fra i bianconeri e il grande ex Conte. Cristiano Ronaldo da titolare

Probabili formazioni – Inter-Juventus, atto I. Le semifinali di Coppa Italia 2020/2021 si aprono a San Siro dove i nerazzurri (martedì 2 febbraio, ore 20:45) ospitano la squadra di Andrea Pirlo per la partita d’andata. Una rivincita dopo che in campionato, solo due settimane fa, il grande ex Antonio Conte ha impartito una sonora umiliazione ai bianconeri, sconfitti 2-0 nella, forse, più desolante gara della stagione.

Pirlo dovrà dimostrare di aver capito la lezione e di avere le carte, anche tattiche, per mettere in difficoltà il suo vecchio mentore. Il suo asso nella manica sarà di certo Cristiano Ronaldo: da anni, il portoghese salta i primi turni di Coppa Italia per arrivare al meglio della condizione nella fasi finali e contro l’Inter, ovviamente, ci sarà. Chi farà coppia con lui però? Andiamo a vederlo nei convocati di Pirlo per la gara e nelle probabili formazioni di Inter-Juventus.

Inter-Juve Coppa Italia: i convocati di Pirlo

Per Inter-Juve di Coppa Italia, Pirlo può contare sulla squadra al completo (o quasi). Dalla lista dei convocati, infatti, manca il solo Paulo Dybala, alle prese ancora con la lesione del legamento collaterale rimediata contro il Sassuolo nel match del 10 gennaio.

In allenamento, la Joya sta seguendo un lavoro personalizzato, ma sente ancora fastidio al ginocchio. Probabile, quindi, che l’argentino salti anche la prossima partita di campionato, contro la Roma, per poi tornare – almeno in panchina – proprio nella semifinale di ritorno contro l’Inter, il 9 febbraio.

Inter-Juventus: probabile formazione e modulo

Cambiano gli interpreti, ma non il modulo. Anche contro l’Inter, Pirlo insisterà sul 4-4-2 su cui ormai ha costruito le fondamenta della sua Juve. Fra i pali, solito passaggio di testimone da Szczesny a Buffon, portiere titolare in Coppa Italia.

Davanti a lui, pronta la linea a 4 composta da Cuadrado, de Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Turno di riposo per lo stakanovista Danilo, mentre Chiellini – dopo la superba gara contro la Sampdoria – insegue una maglia dal primo minuto, anche se, in vista dei tanti big match ravvicinati, Pirlo vorrebbe farlo rifiatare.

In mezzo al campo, va verso la conferma la coppia Arthur-Bentancur, diventata ormai insostituibile nei piani tattica del mister bianconero. Sulle fasce, Weston McKennie si sdoppierà nel ruolo di incursore e ala di destra, mentre sull’out mancino fiducia a un Federico Chiesa sempre più centrale nello spartito della Juve.

In attacco, Cristiano Ronaldo farà il suo debutto stagionale da titolare in Coppa Italia. Nei big match, il portoghese tira fuori il meglio di sé e – contro l’Inter – proverà a dare una scossa al suo 2021, partito un po’ in sordina. Duello serrato fra Kulusevski e Morata per chi lo affiancherà. Alla fine, potrebbe spuntarla lo svedese, anche se Pirlo scioglierà il dubbio solo nelle ultime ore prima del match.

In casa Inter, invece, è emergenza davanti, con Romelu Lukaku che deve scontare un turno di squalifica (così come Hakimi). Tandem d’attacco obbligato, dunque, per Conte: Lautaro Martinez farà coppia con un Alexis Sanchez che, mentalmente, potrebbe aver subito un contraccolpo dopo lo scambio saltato con Dzeko. Per sostituire Hakimi, invece, pronto Darmian.

Probabile formazione Juventus (modulo 4-4-2):

Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Ballottaggi: Bonucci-Chiellini 60%-40%; Alex Sandro-Danilo 70%-30%; Kulusevski-Morata 55%-45%.

Probabile formazione Inter (modulo 3-5-2):

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez (All. Conte).

Inter-Juve probabili formazioni: le ultime

Molti dubbi nelle probabili formazioni verranno sciolti solo nelle ultime ore prima della partita. Di certo c’è che, a differenza dell’Inter-Juve di campionato, Pirlo stavolta potrà contare su Cuadrado, de Ligt e Alex Sandro: tre pilastri difensivi che avevano saltato per covid il match di due settimane fa.

Rientri che, sommati alle assenze di Lukaku e Hakimi, potrebbero stavolta favorire i bianconeri. Anche se, in questa classica del nostro calcio, di pronosticabile c’è sempre poco. Il primo atto delle semifinali di Coppa Italia è arrivato: appuntamento a martedì 2 febbraio, ore 20:45, per Inter-Juventus.