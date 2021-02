Inter-Juve, Coppa Italia 2020/2021, semifinale di andata. Dove vedere la partita stasera in tv e in streaming

Inter-Juventus, una delle classiche del nostro calcio, animerà le semifinali della Coppa Italia 2020/2021. Ma dove vedere la partita d’andata in tv e in streaming? Martedì 2 febbraio, ore 20:45, San Siro ospiterà infatti la prima delle due sfide fra i bianconeri e la squadra del grande ex Antonio Conte.

Per arrivare a questo turno, Cristiano Ronaldo e compagni si sono sbarazzati di Genoa e Spal, mentre i nerazzurri hanno avuto la meglio su Fiorentina e sul Milan, in un accesissimo derby. Meno infuocata sarà l’atmosfera sugli spalti visto che, come deciso dall’attuale dpcm, il match si giocherà ancora a porte chiuse.

L’unico modo per entrare – almeno virtualmente – fra le tribune di San Siro è collegarsi in diretta televisiva o online. Andiamo a vedere, allora, dove vedere Inter-Juve di Coppa Italia in Tv e in streming.

Inter-Juve dove vederla in tv

Come tutte le partite di Coppa Italia, Inter-Juve verrà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai. Per vedere il match, dunque, basterà sintonizzarsi su Rai Uno alle ore 20:45 di martedì 2 febbraio.

Essendo un’esclusiva Rai, la gara andrà in onda in chiaro e non servirà sottoscrivere un abbonamento con la pay tv Sky o con Dazn. La visione, quindi, sarà gratuita.

Inter-Juventus dove vederla in streaming

Non avete la possibilità di vedere Inter-Juventus in tv? Niente paura: la partita, infatti, sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, piattaforma online della rete nazionale. Per farlo, basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook. In pochi secondi e gratuitamente, l’apparecchio mobile si trasformerà nel vostro occhio su Juve-Spal.

Qualunque opzione scegliate, insomma, il match della squadra di Pirlo andrà in onda in chiaro e non servirà alcun esborso economico o abbonamento per seguire la partita. Inter-Juventus: l’atto I della titanica doppia sfida di Coppa Italia è ormai alle porte. Un appuntamento da non perdere, soprattutto dopo che, ora, avete tutte le informazioni necessarie per vederlo in tv o in streaming.

