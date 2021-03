Il posticipo del lunedì sera al Meazza di San Siro (ore 20.45) è la partitissima di un 26esimo turno che vede l’Inter giocare per la fuga

Inter-Atalanta, 26esimo turno di Serie A – Con Milan e Juventus che hanno già archiviato il loro impegno, rispettivamente con una secca vittoria in trasferta, 0-2, a Verona e con un netto successo interno, 3-1, con il Benevento, tocca all’Inter mantenere intatto il proprio vantaggio in vetta alla classifica che domenica scorsa era di sei punti. Ma l’impegno è tutt’altro che agevole.

Qui Inter

La squadra nerazzurra arriva da una striscia di sei vittorie consecutive ed è completamente concentrata sul campionato. Inter reduce da una striscia non solo di vittorie ma anche di partite di un certo livello. L’Atalanta è sicuramente l’esame più ostico per la squadra di Antonio Conte dopo tutta una serie di partite decisamente alla portata della capolista. La “pazza Inter” non si vede da un po’. Squadra magari non straordinariamente spettacolare ma concentratissima e che commette pochi errori. La giornata di scarsa vena di uno è compensata con le prodezze di un altro. E le poche volte che non segna Lukaku, che sta vivendo un momento di forma incontenibile, ecco la doppietta di Sanchez che non ti aspetti.

Lukaku non si tocca. Conte deciderà all’ultimo nel ballottaggio tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Per il resto molte conferme: a cominciare da Hakimi ed Eriksen che sembra sempre di più avere conquistato un ruolo da protagonista.

VEDI ANCHE Serie A 25 giornata: l’Inter allunga ancora, la classifica

Qui Atalanta

La squadra di Gasperini è reduce da un periodo strepitoso: quattro vittorie in campionato, un quinto posto fittizio perché con questo ruolino di marca l’Atalanta è assolutamente in grado di puntare anche alla seconda posizione. Non c’è dubbio che l’Inter sia un ottimo test per la Dea che si appresta a giocare in Champions League un altro match proibitivo contro il Real Madrid. Gasperini sulla sfida con l’Inter è eloquente. E a chi gli chiede se la sua squadra può di nuovo battere la capolista a domicilio risponde… “Ci siamo andati vicini spesso, prima o poi succederà ancora”.

Nell’Atalanta rientra Gollini tra i pali dopo due turni di riposo. Gasperini dovrà valutare le condizioni dei suoi anche in considerazione del match di Madrid: Djimsiti non è al meglio. Davanti Muriel e Zapata, la coppia castigamatti del campionato possono diventare una bella grana per la difesa netazzurra. Fuori Hateboer. Quasi certamente in panchina Ilicic, non è escluso che il Gasp decida di dare più spazio al russo Miranchuk che fino a oggi ha impressionato a ogni singola occasione e si sta dimostrando un talento di grande prospettiva.

Le probabili formazioni

All’andata a Bergamo finì 1-1: vantaggio di Lautaro Martinez e pareggio proprio di Miranchuk su assist di Muriel in una partita che l’Atalanta giocò bene e a viso aperto.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Zapata, Muriel. All. Gasperini

Statistiche e programma TV

L’Atalanta non batte l’Inter a San Siro da sei stagioni: quattro vittorie nerazzurre e due pareggi. Sono di fronte le due squadre più in forma del campionato. Per lo meno per quanto riguarda i risultati dell’ultimo mese. Atalanta che dalla sconfitta interna con la Lazio del 31 gennaio ha sempre fatto risultato, tranne nella partita con il Real Madrid, conquistando anche la finale di Coppa Italia.

L’Inter punta a rinfrescare uno dei record di Mourinho che nell’anno del Triplete arrivò a tredici vittorie interne di fila. Al momento è a quota nove.

Il match sarà diretto da Maurizio Mariani coadiuvato dai guardalinee Daniele Bindoni e Davide Imperiale con Juan Luca Sacchi quarto uomo e Paolo Valeri al VAR.

Si gioca allo Stadio “Meazza” di Milano San Siro lunedì 8 marzo alle 20.45 con diretta su SKY: telecronaca di Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

VEDI ANCHE: CALENDARIO SERIE A PARTITE SKY DAZN

L’ultima conferenza stampa di Antonio Conte