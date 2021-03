In una partita tutt’altro che scontata l’Inter vince di misura sull’Atalanta, mantiene intatto il suo vantaggio sugli inseguitori e conferma la sua fuga verso il titolo

Inter-Atalanta 1-0, Serie A 26esima giornata – Un’Inter non particolarmente bella e nemmeno spettacolare. Più concreta che altro. Inter che senza convincere vince, e questa è l’unica cosa che conta. Soprattutto perché si tratta del settimo successo consecutivo della squadra nerazzurra, sette partite in cui la squadra di Conte ha subito appena due gol. La vittoria più importante perché arriva contro una delle squadre più in forma del campionato in un momento assolutamente decisivo.

Inter, non bella ma pratica

È quasi un segno del destino che ancora una volta a salvare l’Inter non siano i giocatori più celebrati, anzi piuttosto in ombra. Ma due onesti operai della Brigata Conte. Il portiere Handanovič, decisivo in almeno due interventi, spesso contestato nel corso di questa stagione per alcuni errori, e il difensore Škriniar, forse il migliore in campo e autore di un gol di razza che vale tre punti e la targa di MVP.

Tre punti pesantissimi, sicuramente i più importanti di questa striscia di vittorie consecutive conquistata dalla capolista.

Atalanta 1-0, la partita

Conte e Gasperini inizialmente giocano a nascondino. Il tecnico nerazzurro preferisce lasciare in panchina Eriksen, sicuramente è uno dei giocatori più positivi di queste ultime settimane per provare a rilanciare Vidal. L’allenatore neroblu, dal canto suo, a sorpresa lascia fuori dal campo Muriel per concentrare tutto lo sforzo offensivo su Zapata. Sia Gasperini che Conte avranno modo di cambiare idea strada facendo.

Partita molto equilibrata fin dal primo minuto che l’Atalanta gioca con la consueta aggressività, cercando di ridurre tutti gli spazi e impedendo ai portatori di palla avversari persino di ragionare. L’Inter indubbiamente soffre, crea poco. E per una volta anche quello che viene offerto in attacco a Lukaku e Lautaro Martínez non si trasforma in oro. Partita molto abulica da parte dei due attaccanti della squadra interista. Alla fine il pericolo più importante è salvato da Handanovič. Al 39’ calcio d’angolo da destra di Malinowski, stacco imperioso di Zapata che spunta su un nugolo di difensori nerazzurri e di testa costringe il portiere interista all’intervento più importante della partita. Un autentico miracolo che vale quanto un gol.

Gol, l’unico della partita, che arriva nel secondo tempo, al 55’: Eriksen, entrato nel frattempo al posto di uno spento Vidal, genera con un cross da destra una gran mischia in area. Stavolta l’attaccante lo fa un difensore: è Škriniar che con abilità e fortuna stoppa il pallone e calcia di destro imparabilmente nell’angolino dove Sportiello non può arrivare. Gasperini, pur senza giocarsi il tutto per tutto, e dunque rinunciando a Zapata, inserisce prima Muriel e poi Miranchuk. Il portiere più sollecitato, ancora una volta, è sicuramente Handanovič. Prima al 76’ con la conclusione di Muriel che il portiere interista blocca sul primo palo, poi con un paio di accelerazioni molto pericolose che vedono l’Atalanta in forcing fino all’ultimo. Ci provano Pašalić, Toloi, ancora Muriel: ma le conclusioni non sono precise e la difesa nerazzurra, piuttosto organizzata per la verità, si salva.

La classifica aggiornata

Finisce con una vittoria di misura per la capolista, che provoca due risultati determinanti in classifica generale. Intanto l’Inter mantiene inviolato il suo vantaggio in classifica sia sul Milan che sulla Juve, lasciando uno scalino di sei punti che per il momento non è ancora sufficiente ma è qualcosa di concreto in un momento della stagione comunque decisivo. Tutte le avversarie dell’Inter sono costrette a fare i conti anche con l’agenda europea. Una vittoria che rallenta, e non poco, l’Atalanta.

La Dea poteva tranquillamente essere considerata una validissima alternativa, un cliente da tenere quanto più lontano possibile. Un’operazione che riesce ma che non ridimensiona le ambizioni della squadra di Gasperini che la partita, comunque, se l’è giocata alla pari.

Le dichiarazioni del dopo partita: Conte e Gasperini

A chi gli chiede se questa vittoria sull’Atalanta gli metta mezzo scudetto in tasca, Antonio Conte risponde con una battuta tra le migliori di questa stagione: “Per la verità in tasca ho soltanto 40€ ed è molto prematuro parlare di scudetto. Avevamo più di un motivo per essere preoccupati. Le nostre avversarie avevano vinto tutte e nell’aria avvertivamo una certa pressione che, settimana dopo settimana, aumenterà sempre di più. Portiamo a casa una vittoria importantissima contro una squadra che avrebbe potuto dare fastidio anche nella lotta per lo scudetto è che ora scende a -13. Ma si merita i nostri complimenti perché ha giocato una gran partita”.

Tanta amarezza dallo spogliatoio bergamasco dal quale fa ecco un Gian Piero Gasperini che riconosce i meriti della squadra avversaria ma soprattutto i propri: “Giocavamo contro l’Inter, prima in classifica e candidata assoluta allo scudetto. Direi che è davvero il loro anno. Noi non siamo stati fortunati nonostante la partita l’abbiamo giocata soprattutto noi. Una buona gara, sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna su quella palla che è rimasta in aria e avremmo dovuto allontanare prima. L’Inter non concede mai molto e bisogna saper sfruttare le occasioni che si hanno. Nel finale si sono chiusi e ci hanno impedito anche di tirare in porta. A volte è una questione di centimetri ma devo dire che questa sconfitta ci sta davvero molto stretta”.

Inter-Atalanta 1-0, il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni (40′ st D’Ambrosio); Hakimi, Barella, Brozovic (32′ st Gagliardini), Vidal (8′ st Eriksen), Perisic (40′ st Darmian); Lukaku, Lautaro Martinez (32′ st Sanchez). A disposizione: Radu, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Young, Pinamonti. Allenatore: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti (36′ st Palomino); Maehle, Freuler (36′ st Pasalic), De Roon, Gosens; Pessina (28′ st Miranchuk), Malinovskyi (1′ st Ilicic), D. Zapata (25′ st Muriel). A disposizione: Rossi, Gollini, Lammers, Caldara, Kovalenko, Ruggeri, Ghislandi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Mariani di Aprilia.

MARCATORI: 9′ st Skriniar (I)

NOTE: Ammoniti: Conte (I); Romero (A).