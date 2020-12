Genoa-Juventus, partita della 11a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Dove vedere la prossima gara dei bianconeri in tv e in streaming

Genoa-Juventus è il prossimo impegno che attende i bianconeri nell’11a giornata del campionato di serie A 2020/2021. La partita si giocherà domenica 11 dicembre, ore 18:00, allo stadio Marassi di Genova.

Dopo il clamoroso successo in Champions League contro il Barcellona, gli uomini di Andrea Pirlo vanno alla ricerca di conferme anche in campionato e provano a dare la caccia al Milan prima in classifica





Come previsto dall’attuale decreto del Presidente del Consiglio, il match si giocherà ancora a porte chiuse. I tifosi bianconeri, comunque, potranno seguire la sfida in diretta televisiva. Ecco, allora, dove vedere Genoa-Juventus in Tv o in streaming.

Genoa-Juventus dove vederla in tv

Genoa-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky: l’appuntamento è per domenica 11 dicembre, ore 18:00. In particolare, la partita andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Il match sarà un’esclusiva di Sky perciò – per collegarsi – sarà necessario avere un abbonamento a Sky Calcio o Sky Sport. Le gesta di Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, non saranno trasmesse da Dazn, ma neanche in chiaro dalla Rai o Mediaset.

Genoa-Juve dove vederla in streaming

Se non avete la possibilità di vedere Genoa-Juventus in diretta televisiva, niente paura: la partita sarà disponibile anche in streaming. Basterà dotarsi di SkyGo, la piattaforma di Sky che permette di vedere i contenuti del proprio pacchetto anche su una smart tv, un tablet, uno smartphone o su un altro dispositivo mobile.

Un’ulteriore alternativa, poi, è rappresentata da Now Tv. In ogni modo, per vedere il match sarà necessario sottoscrivere un abbonamento visto che su nessun canale avrete accesso gratuito alla partita. Anche se possiamo dirlo: i numeri di Cristiano Ronaldo valgono davvero il prezzo del biglietto. Ora avete tutte le indicazioni per poter vedere Genoa-Juventus, in diretta tv o in streaming.

