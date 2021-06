Sono solo una cinquantina in tutta Italia. Ma sono determinatissime e vogliono che si parli di loro: sono le donne protagoniste del volo a vela

Il volo a vela è un mondo davvero a parte. E non si può spiegare facilmente a parole nemmeno se si sa scrivere bene. La sensazione che si prova in questo volo silenzioso e sospeso è spesso indescrivibile. Molti piangono, si commuovono, e non ne possono più fare a meno. L’errore è quello di pensare che sia una passione da ricchi, o pericolosa. Niente di tutto questo. Un altro luogo comune è che sia una passione maschile: altro errore. All’estero la comunità femminile che vola con gli alianti è ampia, informata, appassionata e in crescita. In Italia invece stenta a decollare.

Fly Pink, Alianti in Rosa

All’Aeroporto di Calcinate si è da poco concluso il primo Fly Pink Gliding Master, una tre giorni di formazione dedicata a tutte le donne pilote italiane. L’obiettivo era quello di dare visibilità a tutta la comunità femminile del volo a vela. Una cinquantina di iscritte in tutto. Al piccolo aeroporto dedicato da una grande donna che lo ha fondato sessant’anni fa, Adele Orsi, sono arrivate in quindici, provenienti da tutta Italia. Tre giorni di prove, addestramenti, lezioni e soprattutto pratica. Una grande occasione per fare crescere una disciplina che ha forse solo bisogno di un minimo di consapevolezza e della giusta promozione.

La pandemia ha reso tutto più complicato ma non ha rallentato l’attività promozionale dell’Aeroporto Adele Orsi che ha realizzato molte ore di formazione e di lezioni teoriche a distanza, via Zoom. Ora, con la pandemia che sta allentando la morsa e con la ripresa di una certa normalità anche per le attività sportive, si può ricominciare a volare sul serio.

L’Aeroporto di Calcinate nel frattempo si prepara a nuove iniziative: resta aperto per tutti coloro i quali vogliono scoprire che cosa significhi volare a vela lanciando il Grand Prix di qualificazione 18 metri, in programma il 19 giugno, e l’attesissimo E-Glide, evento interamente dedicato agli alianti con motorizzazione elettrica, in programma dal 28 agosto al 3 settembre.