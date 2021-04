Dove vedere Fiorentina-Juve in diretta tv e in streaming? Partita della 33esima giornata del campionato di serie A 2020/2021: calcio d’inizio domenica 25 aprile, ore 15:00

Fiorentina-Juventus è una grande classica del nostro calcio, ma dove vederla in diretta tv e streaming? Con gli stadi ancora a porte chiuse, infatti, l’unico modo per godersi la partita è capire su che canali (e a che ora) verrà trasmessa.

Il big match del Franchi sarà di scena domenica 25 aprile 2021, alle 15:00. Dopo il naufragio della Superlega, per i bianconeri è diventato ancora più vitale entrare nelle prime quattro posizioni, quelle che valgono un posto nella prossima Champions League.

Alla squadra di Andrea Pirlo servono punti, ma sulla sua strada c’è una Viola che, oltre a voler onorare la rivalità, ha bisogno di allontanarsi dal fondo classifica e dallo spettro della serie B. Andiamo ad analizzare, allora, i modi migliori per vedere Fiorentina-Juventus in diretta tv e in streaming.

Fiorentina-Juve: dove vederla in tv e canali

Fiorentina-Juve verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky alle ore 15:00 di domenica 25 aprile 2021. I canali in cui andrà in onda sono Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita sarà un’esclusiva di Sky, detentrice dei diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di serie A per il campionato 2020 -2021. Per vedere Fiorentina-Juventus, quindi, servirà un abbonamento a Sky Calcio o Sky Sport. Niente Rai o Mediaset se state cercando il modo di seguire la partita gratis.

Fiorentina-Juventus dove vederla in streaming

La sfida fra Fiorentina e Juventus sarà trasmessa anche in streaming su SkyGo, la piattaforma che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati su pc, smartphone o tablet. Un’alternativa, poi, è rappresentata da Now Tv, servizio che consente di assistere ai programmi Sky e di scegliere uno dei pacchetti con la partita (previa sottoscrizione).

Le soluzioni sono tante, ma tutte a pagamento: nessuna piattaforma, infatti, trasmette gratuitamente la sfida. Il calore della gara del Franchi, la partita più sentita dell’anno a Firenze, è però a portata di pochi e semplici clic. E con queste indicazioni saprete di non perdervi neppure un istante di Fiorentina-Juve.