Fiorentina-Inter apre la 21esina giornata di Serie A, si gioca venerdì sera al Franchi (ore 20.45)

Fiorentina-Inter, 21esima giornata Serie A – Ogni turno di campionato diventa una sorta di esame per l’Inter che di fronte ai colpi a vuoto del Milan continua a restare indietro. E deve recuperare.

Inter, di rimonta

Non è un momento facile per la squadra nerazzurra, soprattutto per via delle solite voci che riguardano la società – stipendi ancora da versare, cessione da parte del gruppo Suning – che finiscono per creare un clima di incertezza intorno alla squadra. Antonio Conte sta facendo di tutto per fare da parafulmine e cercare di preservare la squadra da qualsiasi tensione. Ma è un dato di fatto che fino a oggi l’Inter ha perso diverse occasioni importanti.

La sconfitta di Genova con la Sampdoria, i mezzi passi falsi di Roma e Udine. L’Inter è in serie positiva (eccezion fatta per la sconfitta di martedì di Coppa Italia con la Juventus): cinque risultati utili consecutivi. Ma non sono bastati a recuperare tutto il ritardo sul Milan che ha ancora due punti di vantaggio. L’Inter per altro deve guardarsi le spalle dalla Roma, ma soprattutto dalla Juventus.

Le probabili formazioni

Conte deve verificare le condizioni di un paio di giocatori: Lautaro e Perisic visti contro la Juventus non hanno completamente convinto. C’è da considerare anche la semifinale di ritorno in programma a Torino. É vero che il quadro per l’accesso alla finale è compromesso ma l’Inter non può non schierare la migliore formazione possibile. La squadra di fatto è al completo: per il tecnico è solo una questione di scelte. Considerando che certamente rientreranno Lukaku, che in Coppa era squalificato, e Hakimi. Vidal e Young dovrebbero partire dalla panchina.

Prandelli è alle prese con le condizioni di Ribery, non al top. Se il francese non ce la fa giocherà Callejon. Convocati anche i nuovi arrivati Malcuit e Kokorin.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery (Callejon). All. Prandelli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Statistiche e programma TV

Fiorentina imbattuta nelle ultime sei partite al Franchi con l’Inter ma a dominare negli ultimi anni sono stati soprattutto i pareggi, quattro. Tre le vittorie dell’Inter nelle ultime sette partite. L’ultimo successo dell’Inter a Firenze risale al febbraio 2014 quando alla guida della squadra nerazzurra c’era Walter Mazzarri. All’andata a San Siro finì 4-3: vantaggio di Kouame, pareggio di Martinez, doppio vantaggio viola con Castrovilli e Chiesa e clamorosa rimonta dell’Inter culminata con autogol di Checcherini e due gol negli ultimi minuti di Lukaku e D’Ambrosio.

Una curiosità: l’Inter stavolta ha viaggiato in treno: in Frecciarossa…

Il match sarà diretto da Federico La Penna coadiuvato dai guardalinee Fabiano Preti e e Mauro Galetto con Fabrizio Pasqua e Pier Silvio Mazzoleni addetto al VAR.

Si gioca il 5 febbraio alle 20.45 con diretta su Sky Sport Serie A: telecronaca di Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

