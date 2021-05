Il Mondiale di Formula 1 2021 è iniziato. Definito il calendario GP F1 con un posticipo, una cancellazione e un rinvio. Date gare in programma, classifica piloti e costruttori.

Mondiale Formula 1 2021, il calendario – Ventitre date, con qualche novità e un paio di variazioni rispetto al passato e al calendario previsto inizialmente fino a settembre, causa pandemia. Ecco le date in calendario di tutti i gran premi di Formula 1 in programma da qui al termine della stagione.

EVENTO CIRCUITO DATA GP Monaco Montecarlo 23 maggio ore 15:00 GP Azerbaigian Baku 6 giugno ore 14:00 GP Canada Montreal 13 giugno ore 20:00 GP Francia Le Castellet 27 giugno GP Austria Spielberg 4 luglio GP Gran Bretagna Silverstone 18 luglio GP Ungheria Budapest 1 agosto GP Belgio Spa-Francorchamps 29 agosto GP Olanda Zandvoort 5 settembre GP Italia Monza 12 settembre GP Russia Sochi 26 settembre GP Singapore Singapore 3 ottobre GP Giappone Suzuka 10 ottobre GP Stati Uniti Austin 24 ottobre GP Messico Città del Messico 31 ottobre GP Brasile Interlagos-Sao Paulo 7 novembre GP Australia Melbourne 21 novembre GP Arabia Saudita Jeddah 5 dicembre GP Abu Dhabi Yas Marina 12 dicembre

Formula 1 calendario

Il 2021 era stato programmato fin dal giugno 2019. Ancora non c’era l’incubo della pandemia e non si faceva il nome di Stefano Domenicali per dirigere il colosso del Motorsport. Le cose sono incredibilmente cambiate.

La Formula 1 e Liberty Media puntavano molto sul Vietnam, che è stato cancellato dal calendario, dopo che l’organizzatore dell’evento è finito nei guai per una brutta storia di corruzione. Al suo posto si è disputato il GP dell’Emilia Romagna a Imola, il 18 aprile 2021.

La novità del GP di F1 è Jeddah

La grande novità è il Gran Premio d’Arabia che inizialmente doveva aprire la stagione. Gli organizzatori però hanno concordato di posticipare la data ad inizio dicembre: si corre in notturna su un circuito cittadino che promette di essere molto interessante. Il Brasile, alle prese con problemi organizzativi, nonostante un contratto di cinque anni appena rinnovato, per il momento è confermato al circuito di Interlagos.

Gp Formula 1 in Italia

Dopo i tre eventi dello scorso anno, con Monza, Imola e il Mugello (per la prima volta inserito nel calendario di Formula 1) il nostro paese rinnova il suo tradizionale impegno con due gare. L’appuntamento simbolo è quello tradizionale con il Gran Premio d’Italia all’autodromo nazionale di Monza. Ma di recente si è disputato anche il GP dell’Emilia Romagna ad Imola.

I tifosi, che lo scorso anno sono stati costretti a guardare la TV lasciando quasi deserti gli autodromi, soprattutto in occasione della grande festa del Mugello per le celebrazioni Ferrari, sperano di poter assistere almeno al gran premio di Monza in programma a settembre 2021.

VEDI ANCHE: DI CHI E’ LA FERRARI

Formula 1 classifica piloti e costruttori

Dopo aver disputato i primi 4 GP del campionato di Formula 1 2021, la classifica dei piloti è la seguente:

Hamilton 94 punti Verstappen 80 punti Bottas 47 punti Norris 41 punti Leclerc 40 punti Perez 32 punti Ricciardo 24 punti Sainz 20 punti Ocon 10 punti Gasly 8 punti

Questa invece la classifica dei costruttori aggiornata:

Mercedes 141 punti Red Bull 112 punti McLaren 65 punti Ferrari 60 punti Renault 15 punti Alpha Tauri 10 punti Aston Martin 5 punti

E’ tutto per quanto riguarda il calendario di Formula 1 2021 e le classifiche. Dopo l’inizio della nuova stagione, i tifosi della Ferrari e delle altre scuderie, non vedono l’ora di poter tornare sugli spalti dei circuiti per sostenere il proprio team per la vittoria di una corsa e del campionato mondiale.

VEDI ANCHE: