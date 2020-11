Europa League, Roma, Napoli e Milan. Ecco le partite di oggi da vedere in tv e streaming

Torna in campo l’Europa League che come di consueto andrà in onda in diretta e in esclusiva sui canali della piattaforma di SKY. La gara di cartello sarà Milan-Lille Metropole, trasmessa in chiaro su TV8 dalle ore 20.55 con il commento di Massimo Marianella e Fernando Orsi.

Europa League programma partite tv completo

Questo il palinsesto completo delle partite di Europa League in programma stasera:

Ore 18.55

Roma-Cluj (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Rijeka-Napoli (Sky Sport Collection e Sky Sport 253)

Ludogorets-Tottenham (Sky Sport Football e Sky Sport 254)

Benfica-Rangers (Sky Sport 255)

Ore 21.00

Milan-Lilla (TV8, (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Arsenal-Molde (Sky Sport Football e Sky Sport 253)

Celtic-Sparta Praga (Sky Sport 254)

Leicester-Braga (Sky Sport 255)

Roma-Cluj

Sono quattro i precedenti tra Roma e Cluj, tutti in Champions League e compresi tra il 2018 e 2020: due vittorie della Roma, un pareggio e una sconfitta che risale alla prima partita tra i due club, all’Olimpico. Un clamoroso 1-3 che tuttavia non impedì ai giallorossi di accedere alla fase successiva.

Roma e Cluj sono appaiate al comando della classifica del gruppo A con 4 punti, ma i rumeni hanno segnato un gol in più dei giallorossi. Si gioca allo Stadio Olimpico, calcio d’avvio alle 19.00. Il Cluj è terzo nel campionato rumeno, reduce da una sconfitta in casa, 1-2, contro il Gaz Metan Medias.

Rijeka-Napoli

Anche il Napoli giocherà alle 19.00, gara in programma allo Stadio NHK di Rijeka: nessun precedente tra le due squadre, una vittoria in due partite per il Napoli che hanno perso in casa con l’AZ Alkmaar e vinto in trasferta sul campo del San Sebastian, due sconfitte contro olandesi e spagnoli per il Rijeka, peggior difesa del girone con 5 gol subiti. Il Napoli non ha mai giocato con un club croato. Il Rijeka ha quattro precedenti con squadre italiane, due sconfitte con il Milan nel 2017 e un pareggio e una sconfitta nel 1980 contro la Juventus.

Rijeka reduce da una sconfitta per 2-0 in campionato dove è quarto, quattro vittorie e tre sconfitte.

Milan-Lille

Il Milan capoclassifica del campionato di Serie A torna a San Siro dove è imbattuto da 15 gare ufficiali, ma non ha mai vinto e non ha mai segnato nei due precedenti contro il Lille Metropole, un pareggio a reti bianche e una sconfitta in casa per 0-2 nell’unico precedente a Milano, con gol di Odemwingie e Keita. Era il 2006. Milan al comando della classifica a punteggio pieno con due vittorie; Lille a quota 4. Il Lille è secondo nella Ligue 1 francese, imbattuto con cinque vittorie e quattro pareggi, l’ultimo dei quali domenica scorsa in casa contro l’Olympique Lyon.

