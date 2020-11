Europa League: tornano in campo Roma, Napoli e Milan con gare che potrebbero essere decisive per l’accesso alla seconda fase. Ecco come vedere le partite in TV e in streaming

Torna in campo l’Europa League che come la Champions League ripropone la truppa di squadre italiane a caccia dell’accesso alla seconda fase. Sarà la prima partita che il Napoli giocherà dopo la morte di Diego Armando Maradona. Roma in chiaro alle 21.00 su TV8. Milan in campo senza Ibrahimovic…

Europa League, programma partite TV completo

Questo il palinsesto completo delle partite di Europa League in programma stasera

Ore 18.55

Lille Metropole-Milan (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Sparta Praga-Celtic Glasgow (Sky Sport 254)

Braga-Leicester (Sky Sport 255)

Ore 20.55

Cluj-Roma (TV8, Sky Sport 1 e Sky Sport 252)

Napoli-Rijeka (Sky Sport Uno e Sky Sport 253)

Tottenham Ludogorest (Sky Sport Uno e Sky Sport 254)

Rangers Glasgow-Benfica (Sky Sport 255)

Lille LOSC Metropole-Milan

Il Milan torna in campo dopo la splendida affermazione di Napoli conscio delle difficoltà di una partita importante. Soprattutto dopo la scoppola rimediata all’andata, uno 0-3 che ha sporcato la splendida serie di risultati positivi della squadra di Pioli e violato l’imbattibilità della squadra rossonera a San Siro. Come noto il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic, responsabilizzando soprattutto Rebic. La tradizione del Milan, gara d’andata a parte, contro il Lille non è buona.

I francesi per altro vantano uno score di tutto rispetto con le italiane: sei vittorie in undici gare. Milan, due vittorie in tre partite nel suo girone, che punta a un risultato utile considerando che il Lille ha solo un punto in più. Se il Milan dovesse vincere sarebbe una pesante ipoteca sull’accesso agli ottavi. Il Lille torna a vincere in Ligue 1, 4-0 sul Lorient ed è secondo con due punti da recuperare sul PSG. Nell’altra gara del girone H lo Sparta Praga ospita il Celtic.

Napoli-Rijeka

Sarà la prima partita allo Stadio San Paolo di Napoli dopo la morte di Diego Armando Maradona che è stata salutata dalla città con grandissima emozione e cordoglio. Per tutta la notte c’è stata una processione continua fino ai cancelli della Curva B dello stadio di Fuorigrotta dove sono state intonati cori e deposti fiori, foto e messaggi affettuosi. Il Comune di Napoli ha già fatto sapere che lo stadio sarà intitolato a Maradona quanto prima possibile: stasera ci si attende un tutto esaurito che la gente di Napoli dedicherà al suo più grande campione di sempre.

Nel Gruppo F tre squadre a sei punti, il Rijeka è l’unico ormai tagliato fuori con tre sconfitte. Napoli che punta alla terza vittoria consecutiva dopo la sconfitta all’esordio con l’AZ di Alkmaar per poi andarsi a giocare tutto in Olanda. All’andata vittoria in rimonta per la squadra di Gattuso. La squadra croata è quinta in campionato ma deve recuperare quattro gare e non gioca dall’8 novembre scorso. Nell’altra gara del girone l’AZ ospita la Real Sociedad con le due squadre appaiate a quota 6.

Cluj-Roma

La Roma è imbattuta nel suo gruppo, due vittorie e un pareggio. La partita contro i rumeni del Cluj è decisiva per l’accesso alla seconda fase: vincendo i giallorossi sarebbero praticamente certi del passaggio al turno successivo. Si gioca in Romania dopo il secco 5-0 all’Olimpico. Il Cluj è reduce dalla sua seconda sconfitta in tre settimane nella Liga rumena: uno 0-1 casalingo dall’Arad. L’altra gara del girone, CSKA Sofia-Young Boys, è anticipata alle ore 19.

