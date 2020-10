Europa League, Milan, Napoli e Roma. Dove vedere le partite di oggi in Tv e streaming. Precedenti e Formazioni

Calcio, Europa League, le partite in tv – Dopo la Champions League che ha visto le quattro squadre italiane senza nemmeno una vittoria, oggi (29 ottobre) tocca a Milan, Roma e Napoli, impegnate in Europa League, risollevare un bilancio fin qui pessimo per le italiane in coppa.

Europa League, il programma delle squadre italiane

Come la Champions League anche l’Europa League è un’esclusiva SKY: la piattaforma digitale trasmetterà dunque tutte le partite in programma oggi. La prima a scendere in campo sarà il Milan, a San Siro contro i cechi dello Sparta Praga alle ore 19.00.

Toccherà poi, alle 21, al Napoli, impegnato in una difficile trasferta a San Sebastian contro i baschi della Real Sociedad; e infine alla Roma che, sempre alle 21, se la vedrà contro i bulgari della CSKA di Sofia. Tre incontri sulla carta alla portata delle squadre italiane ma non facilissimi da interpretare per via di alcune assenze di rilievo e di un momento di difficoltà generale del nostro calcio, pressato da impegni sempre più frequenti e incalzanti.

Europa League partite in Tv e streaming

Questo il dettaglio della programmazione delle squadre italiane in campo stasera in TV, sui canali SKY e in streaming con le applicazioni SKY Go e NOW Tv:

Giovedì 29 ottobre

18.55 – Milan-Sparta Praga (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

20.55 – Real Sociedad-Napoli (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

20.55 – Roma-CSKA Sofia (Sky Sport Arena e Sky Sport 253)

Milan, Napoli, Inter: la situazione delle squadre

Il Milan (Gruppo H), primo in classifica e imbattuto in Serie A dopo il pareggio interno (2-2) contro la Roma, torna in Europa contro lo Sparta Praga dopo la vittoria di giovedì scorso contro il Celtic (1-3). Per i rossoneri si tratta di dare continuità a un avvio di stagione eccellente, il Milan di fatto è imbattuto, e ipotecare la prima posizione del proprio gruppo prima della doppia sfida di cartello contro i francesi del Lille Metropole che ospiteranno il Celtic e che a loro volta hanno nettamente battuto fuori casa (1-4) lo Sparta nella prima giornata.

Al Napoli (Gruppo F) la prima uscita contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar ha riservato una brutta sorpresa: sconfitta in casa per 0-1 in una partita condizionata da errori e sfortuna. La trasferta a San Sebastian su un campo tradizionalmente difficile è impegnativa. I baschi nel primo turno hanno vinto di misura con il Rijeka (0-1).

La Roma (Gruppo A), dal canto suo, ha conquistato tre punti importantissimi nell’esordio di Berna contro lo Young Boys e cerca continuità nel primo scontro al vertice europeo di questa fase ospitando il CSKA di Sofia, battuto dai rumeni del Cluj (0-2). Sulla carta un impegno non proibitivo per la squadra allenata da Fonseca.

Precedenti e formazioni

Milan e Sparta Praga si sono affrontate sei volte con un bilancio largamente favorevole ai rossoneri: quattro vittorie e due pareggi (8-1 il bilancio dei gol in favore del Milan) anche se il match più recente risale al 2004, negli ottavi di finale di Champions League Arbitra il turco Ozkhaya.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; A. Conti, Calabria, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Castillejo, Rebic, Brahim Diaz. Allenatore: Stefano Pioli

SPARTA PRAGA (4-2-3-1): Heca; Sacek, Vitik, Lischka, Hanousek; Pavelka, Travnik; Karabec, Dockal, Polidar; Kozak. Allenatore: Vaclav Kotal

Napoli e Real Sociedad non si sono mai affrontate prima d’ora in Europa: la squadra basca è reduce da un rotondo 4-1 nella Liga contro l’Huesca ed è sorprendentemente prima nel campionato spagnolo con 14 punti in sette partite e tre vittorie consecutive. Arbitra l’inglese Pawson.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Nacho Monreal; Merino, Zubimendi, David Silva; Portu, Isak, Oyarzabal. Allenatore: Imanol Alguacil

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore: Gennaro Gattuso

Anche la Roma non vanta alcun precedente europeo con il CSKA Sofia ma i giallorossi hanno vinto cinque dei sei precedenti contro altri club bulgari senza mai subire gol. Arbitra il bielorusso Kalbakov.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; F. Fazio, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Veretout, Villar, Karsdorp; Carles Pérez, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Matthelj, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Sinclair, Beltrame, Henrique; A. Sowe. Allenatore: Stamen Belchev.





