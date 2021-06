Porte aperte ma con limitazioni e prudenze in occasione delle partite dell’Italia in programma all’Olimpico di Roma per Euro 2020.

Euro 2020, le partite dell’Italia – Sarà proprio l’Italia ad aprire Euro 2020 ospitando all’Olimpico di Roma la gara inaugurale contro la Turchia, venerdì 11 giugno alle ore 21. Dopo il lungo lockdown che ha chiuso gli stadi per quasi un anno e mezzo, porte aperte anche al pubblico ma con numerose regole da rispettare.

Euro 2020, l’Italia gioca all’Olimpico

Saranno sicuramente almeno tre le partite che la Nazionale azzurra giocherà allo Stadio Olimpico di Roma nella fase a gironi di Euro 2020. Il programma prevede l’11 giugno alle 21 la partita con la Turchia, mercoledì 16 alle 21 quella con la Svizzera e sabato 20 giugno, alle 18, quella con il Galles. Se l’Italia passerà il turno potrebbe poi giocare anche i quarti di finale, ma difficilmente sarà di nuovo a Roma. Vincendo il girone giocherebbe gli ottavi a Londra e l’eventuale quarto di finale a Monaco di Baviera. Sarebbe di nuovo ospite dell’Olimpico solo se passasse tra le migliori terze: e dopo aver vinto gli ottavi contro la vincente del gruppo E, un’eventualità che sarebbe meglio escludere.

Dunque sono tre le partite che gli Azzurri disputeranno certamente all’Olimpico.

Come si entra all’Olimpico

Proprio in queste ore la Federazione sta definendo quelle che saranno le regole per l’accesso allo Stadio Olimpico in occasione delle gare dell’Italia. Di sicuro, dopo le ultime norme sugli eventi pubblico all’aperto avvallate dal governo. Dopo la firma del sottosegretario allo sport del governo Draghi Valentina Vezzali, sappiamo che l’impianto sarà aperto al 25% della propria capienza complessiva. Si parla dunque di poco meno di 17mila persone.

Lo Stadio Olimpico sarà diviso in aree colorate per regolamentare l’accesso di pubblico e addetti ai lavori: rosso per giocatori e tecnici, ma anche giornalisti e tecnici, per consentire l’ingresso a spogliatoi e campo. Blu per organizzazione, personale e forze dell’ordine, giallo per giornalisti e operatori media accreditati; verde per ospiti e autorità.

Euro 2020 biglietti e regole

Il pubblico potrà acquistare i biglietti attraverso l’applicazione “Biglietti Euro” della UEFA, già disponibile su Apple Store e Google Play ma la vendita non è ancora stata abilitata. Ci sono moltissime persone che avevano già acquistato il biglietto fin dall’apertura delle vendite (due anni fa, prima della pandemia) e hanno chiesto il rimborso. La UEFA sta completando il conteggio dei tagliandi disponibili: poi aprirà la vendita per i biglietti ancora a disposizione.

In attesa delle norme definitive è sicuro che chi entrerà allo stadio potrà farlo solo se in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione o immunità.