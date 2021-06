Una serata di intrattenimento nazional-popolare scherzi e buonumore per restituire agli Italiani la nazionale di calcio di Roberto Mancini che si affaccia a Euro 2020

Tra i tanti segnali del nuovo corso di Roberto Mancini, chiamato a dare un gioco, dei risultati, ma anche un volto umano a una Nazionale dilaniata dalla fallita campagna di Russia del Mondiale 2018 c’è anche quello di una trasmissione televisiva in prima serata. Il CT si scopre co-conduttore insieme ad Amadeus. E a giudicare dalle sensazioni trapelate dai social la cosa è anche piaciuta.

La Nazionale di Mancini in TV

Il pretesto è quello di presentare la lista dei 26 giocatori che presenzieranno a Euro 2020. Ma si tratta davvero solo ed esclusivamente di un pretesto: perché in studio, nell’Auditorium RAI del Foro Italico, ci sono quasi tutti i giocatori reduci dalla prima amichevole contro San Marino. Mancano Emerson Palmieri e Jorginho, reduci dalla finale di Champions League, e Raspadori, di ritorno dalla Under 21. E la lista definitiva alla fine non si vede: verrà comunicata alle agenzie di stampa poco dopo la mezzanotte.

Lo spettacolo in realtà diventa l’occasione per sfatare qualche luogo comune, consentire ai giocatori di mostrarsi in una veste umana e diversa da quella abituale del campo, rinsaldando i campi. In prestito da Mediaset arriva Paolo Bonolis, dalla Federazione femminile c’è l’attrice Cristiana Capotondi, non solo dirigente federale ma grandissima appassionata di calcio.

Gli Azzurri canticchiano “Musica Leggerissima” di Colapesce & Dimartino, si prestano alle imitazioni e agli scherzi degli Autogol arrivando addirittura a cantare: con risultati prevedibilmente da dimenticare.

Calendario euro 2020: gironi, calendario partite e regole del campionato europeo

L’Azzurro per sempre e le Azzurre

Il programma si chiude con l’Inno di Mameli e una nota emozionante sui tantissimi giocatori azzurri persi in questo anni di pandemia e di lutti: qualche occhio lucido ripensando a Mario Corso, Pietro Anastasi, Pierino Prati, Mauro Bellugi, Tarcisio Burgnich – scomparso pochi giorni fa – e a uno degli azzurri più amati di sempre, Paolo Rossi.

Insieme a Cristiana Capotondi anche le ragazze della Nazionale italiana femminile reduci dalla splendida qualificazione all’Europeo che si terrà l’anno prossimo in Inghilterra e rappresentate dalla bomber della Juventus Cristiana Girelli, dalla romanista Elena Linari, reduce dalla vittoria della Coppa Italia, e dal capitano della rappresentativa azzurra Sara Gama accompagnate dal CT Milena Bertolini.

Le telecamere si spengono e l’attenzione di tutti torna sul campo. L’Italia scenderà in campo venerdì 11 giugno nella prima partita assoluta degli Europei all’Olimpico contro la Turchia. Venerdì l’ultima amichevole a Bologna contro la Repubblica Ceca.