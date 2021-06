L’ultima amichevole dell’Italia prima di Euro 2020 è contro la Repubblica Ceca, si gioca a Bologna (ore 20.45) con diretta su RAI Uno

Italia-Repubblica Ceca, ultima amichevole prima di Euro 2020 – Ultimo test per l’Italia in vista dell’esordio di Euro 2020 in programma venerdì 11 giugno alle 20.45 contro la Turchia. La Nazionale azzurra gioca al Dall’Ara di Bologna contro la Repubblica Ceca.

Italia-Repubblica Ceca, assente Sensi

C’è già un cambiamento significativo nella squadra di 26 giocatori che Roberto Mancini ha convocato in vista dell’Europeo che da ieri ha perso l’interista Stefano Sensi. Problemi muscolari per il giocatore nerazzurro che ha lasciato il ritiro ed è stato sostituito da Pessina. Una stagione purtroppo tormentata quella di Sensi che aveva trovato poco spazio anche nell’Inter campione d’Italia a causa di numerosi problemi fisici che ora gli impediranno anche di giocare Euro 2020.

La squadra azzurra diretta da Roberto Mancini nel frattempo si è compattata a Coverciano anche con gli ultimi arrivati, Emerson Palmieri e Jorginho, reduci dalla finale di Champions League.

La Repubblica Ceca è un ottimo test per gli Azzurri, che si presentano forti di una lunghissima striscia di risultati positivi e reduci dalla comoda vittoria per 7-0 contro San Marino. Anche gli avversari di questa sera sono finalisti di Euro 2020, inseriti nel Gruppo D, il girone di ferro che racchiude anche i vicecampioni del mondo della Croazia, l’Inghilterra e la Scozia.

Euro 2020

Euro 2020, Italia: la lista definitiva dei 22 convocati

Le parole di Mancini, le formazioni

Roberto Mancini ha preannunciato nel corso della conferenza stampa di ieri una staffetta tra Chiesa e Berardi in attacco e tra Spinazzola ed Emerson Palmieri a sinistra e pur senza ipotizzare una formazione la squadra che vedremo questa sera sarà molto simile se non del tutto identica a quella che vedremo in campo venerdì prossimo all’Olimpico contro la Turchia.

“Quello con la Repubblica Ceca è un ottimo test – ha detto Mancini – si tratta di una squadra solida con ottime invididualità e una spiccata attitudine offensiva. Una squadra che sarà in grado di metterci alla prova in senso assoluto, a 360°…”

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

A disposizione: Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Toloi, Cristante, Belotti, Chiesa, Raspadori.

REPUBBLICA CECA (4-5-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Brabec, Boril; Masopust, Soucek, Darida, Krael, Jankto; Schick. Ct: Silhavy.

A disposizione: Pavlenka, Mandous, Kaderabek, Kalas, Zima, Mateju, Barák, Holes, Sevcik, Hlozek, Pesek, Sadílek, Krmencík, Vydra, Pekhart.

ARBITRO: Tschudi (Svizzera).

euro

Calendario euro 2020: gironi, calendario partite e regole del campionato europeo

Dove vedere Italia Repubblica Ceca

Porte aperte ma per un pubblico molto limitato per l’ultima amichevole dell’Italia: le autorità hanno concordato con la Federazione mille ingressi ed esclusivamente su invito.

Italia-Repubblica Ceca è in programma alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming per tutti gli iscritti sulla piattaforma on line RAIPlay.