Finito il campionato torna a riunirsi la nazionale azzurra che si appresta a giocare la fase finale di Euro 2020 Programma e prossime partite dell’Italia

La Nazionale azzurra verso Euro 2020 – Sono trentatre i giocatori convocati da Roberto Mancini per lunedì prossimo al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari) per la prima parte del raduno che la nazionale azzurra sosterrà in vista della fase finale di Euro 2020.

Da questa prima selezione il CT dovrà escludere sette giocatori in vista della rosa definitiva di 26 uomini da confermare entro martedì 1 giugno.

Nazionale italiana di calcio: rosa e formazione Italia 2021

Il programma degli azzurri

Roberto Mancini con il suo staff ha studiato un programma di allenamenti che tenga conto delle tante tossine di una stagione lunga e atipica, condizionata dalla pandemia e da un calendario estenuante. Una stagione che si conclude con non poche tensioni che dovranno essere messe da parte in vista dell’Europeo.

La squadra nazionale italiana, fino a questo punto, si è sempre dimostrata più forte delle beghe di campanile e delle liti tra club di serie A. Un cammino trionfale che ha portato gli azzurri a dominare le qualificazioni alla fase finale dell’Europeo, alla Final Four della Uefa Nations League e a tre vittorie consecutive in altrettante partite di qualificazione per il prossimo Mondiale in Qatar.

Le prossime partite dell’Italia

Due le amichevoli in programma: la prima a Cagliari venerdì 28 maggio contro San Marino. Da questo test Mancini dovrà uscire con la rosa dei giocatori che prenderanno parte all’Europeo: gli esclusi lasceranno il ritiro e saranno ufficialmente in vacanza. La rosa dei 26 prescelti tornerà a Coverciano per la seconda parte del raduno: il 30 maggio il novero dei 26 sarà ufficializzato alla Uefa.

VEDI ANCHE: Euro 2020 dove si gioca

Il 4 giugno secondo e ultimo test amichevole contro la Repubblica Ceca, inserita nel Gruppo D con Inghilterra, Croazia e Scozia. La squadra proseguirà la preparazione a Coverciano in vista dell’esordio dell’11 giugno a Roma contro la Turchia.

Euro 2020 Italia giocatori convocati, conferme e novità

C’è una sola novità nel gruppo azzurro: si tratta di Giacomo Raspadori, giovane attaccante protagonista di una splendida coda di campionato con il Sassuolo. In azzurro con le giovanili, Raspadori farà così il suo esordio in nazionale maggiore. Raspadori è il 34esimo esordiente assoluto chiamato dal CT Roberto Mancini. Tra i convocati c’è anche Verratti, reduce da un brutto infortunio al ginocchio. Ma il tecnico la ha comunque coinvolto nella speranza dio poterlo recuperare in tempo per l’Europeo.

Euro 2020 girone Italia: chi sono le avversarie

Esclusi per ora dalla nazionale Gollini dell’Atalanta e Buffon, reduce da un ennesimo trofeo con la Juventus dopo avere alzato la Coppa Italia. Non convocati anche Romagnoli e Soriano, oltre a Caputo il cui posto è stato idealmente preso dal compagno di squadra Raspadori. Il CT ha comunque tempo fino alla fine del mese per fare altre valutazioni e per operare delle sostituzioni.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

VEDI ANCHE: Euro 2020 le squadre favorite agli Europei di calcio