Juventus-Udinese 4-1 – Il 2021 bianconeri inizia con il sorriso di Paulo Dybala e Andrea Pirlo, abbracciati in panchina dopo il gol della Joya. Una rete che fissa sì il risultato sul 4-1 finale, ma che – soprattutto – fa bene al morale dell’argentino. Prima del suo sigillo, era arrivata la doppietta del solito Cristiano Ronaldo, intervallata dalla firma di Federico Chiesa. Gol di Zeegelar per l’Udinese.

Una Juventus forse non così bella, ma molto cinica, approfitta degli errori dei friulani e porta a casa un’importantissima vittoria per inseguire Milan e Inter. Nella prossima partita, mercoledì 6 gennaio, ore 20:45, i bianconeri andranno proprio a San Siro, ospiti dei rossoneri, per un decisivo big match scudetto. Non si può più sbagliare e la coppia Ronaldo-Dybala ha risposto presente.

Juventus-Udinese 4-1: voti e pagelle

La Juva cala il poker e ritrova quella vittoria all’Allianz Stadium che mancava dal derby di Torino del 4 dicembre. Cristiano Ronaldo segna una doppietta ed è sempre più capocannoniere: è lui il migliore in campo. Dybala gioca una partita opaca, ma ritrova il gol e il sorriso nel finale di partita. Ecco tutti gli altri voti:

Szczesny 6, de Ligt 6, Bonucci 6 (dall’82’, Chiellini sv), Danilo 6,5, Chiesa 7 (dal 74′, Kulusevski 6), Bentancur 7, McKennie 6,5 (dal 64′, Arthur 6), Alex Sandro 5,5, Ramsey 6,5 (dal 74′, Bernardeschi 6), Dybala 6,5. Il migliore: Cristiano Ronaldo 7,5. All. Pirlo: 6,5.

Juventus-Udinese 4-1: diretta live

90′ + 3′ – GIACOMELLI FISCHIA LA FINE! LA JUVE BATTE 4-1 L’UDINESE!

90′ + 3 – Altra palla persa dall’Udinese che viene raccolta da Danilo: il brasiliano lancia Dybala che, tutto solo davanti a Musso, firma il 4-1 a tempo quasi scaduto. Un gol che conta poco per il risultato, ma che ha grande importanza per il morale della Joya. L’argentino va ad abbracciare Pirlo in panchina.

90′ + 3 – GOL DI DYBALA! LA JOYA FIRMA IL 4-1!

90′ – Ripartenza di De Paul che serve Mandragora: il tiro del centrocampista è violento, ma impreciso. Intanto, vengono assegnati 3 minuti di recupero.

89′ – De Paul libera Molina sulla destra che mette un buon pallone per Forestieri. L’argentino viene murato da Szczesny, ma il pallone diventa buono per Zeegalar che, a porta vuota, insacca per il 3-1!

89′ – GOL DI ZEEGELAR! L’UDINESE ACCORCIA, È 3-1!

87′ – Prova a scuotersi anche Dybala, un po’ opaco. La Joya arriva dal limite e scarica un mancino debole, che termina lontano dalla porta di Musso.

85′ – La Juve si avvicina al primo successo del 2021: i bianconeri non vincevano in casa dal 4 dicembre, giorno del 2-1 nel derby di Torino.

82′ – Ecco i cambi di Pirlo: escono Bonucci e Alex Sandro ed entrano proprio Frabotta e capitan Chiellini.

80′ – Altra sostituzione per l’Udinese: fuori Walace, dentro Makengo. Intanto, sulla panchina della Juve si preparano Chiellini e Frabotta.

77′ – La Juve è alla ricerca del poker, ma i tentativi di Kulusevski e di Bernardeschi vengono ribattuti dalla difesa dell’Udinese.

74′ – Arrivano altri cambi. Nella Juve, Pirlo richiama in panchina Chiesa e Ramsey e lancia Kulusevski e Bernardeschi. Per l’Udinese, invece, escono l’ex Pereyra e Lasagna ed entrano Mandragora e Nestorovski.

71′ – TRAVERSA DELL’UDINESE! Al termine di un’azione molto confusa, Zeegelar sterza su Bonucci e, a pochi metri da Szczesny, colpisce incredibilmente il legno. La palla arriva poi a Lasagna, ma il suo tiro viene murato dalla difesa della Juve.

69′ – Palla pigra di Samir per De Paul: Bentancur capisce tutto e anticipa l’argentino. Il centrocampista della Juve si lancia in contropiede e serve Cristiano Ronaldo. Il portoghese non può sbagliare e segna il 3-0: doppietta per CR7!

69′ – 3-0 JUVE! ANCORA CRISTIANO RONALDO!

65′ – Strappo di De Paul che va via a un paio di uomini e arriva al limite dell’area. Il suo tiro è però sbilenco e si perde sul fondo.

64′ – Girandola di cambi. Per la Juventus esce McKennie ed entra Arthur. Nell’Udinese, invece, Molina rileva Larsen.

63′ – De Paul salta de Ligt che, nello slancio, lo stende: ammonizione per il difensore olandese.

59′ – Fase molto movimentata del match. L’Udinese ha alzato il baricentro, alla ricerca della rete per del 2-1. Per la Juve, ora, si aprono praterie in cui fare male.

56′ – PERICOLO UDINESE! L’Udinese fa girare palla e trova il cross dalla sinistra. Larsen viene perso da Alex Sandro e colpisce bene di testa: il suo tentativo sbatte contro la traversa con Szczesny immobile.

53′ – Chiesa aveva servito Ramsey in profondità: il gallese era prima stato bloccato da Musso, poi – sulla ribattuta – aveva segnato il 3-0. Giacomelli, chiamato anche qui all’on field review, annulla però la rete per un tocco di mano dell’ex Arsenal.

53′ – GIACOMELLI ANNULLA LA RETE! SI RIMANE SUL 2-0!

51′ – RAMSEY SEGNA IL 3-0! LA JUVE DILAGA!

49′ – Cristiano Ronaldo riceve palla a metà campo e imbuca un pallone rasoterra. Sullo scatto, Chiesa brucia il marcatore e si presenta a tu per tu con Musso: è 2-0!

49′ – GOL DI CHIESA! È 2-0!

47′ – Prima occasione per l’Udinese! De Maio ruba palla a McKennie e serve De Paul. L’argentino mette un cross delizioso, su cui Lasagna è però in ritardo.

45′ – C’è una sostituzione nell’Udinese: esce Pussetto, acciaccato a fine primo tempo, ed entra Forestieri.

45′ – RIPARTITI!

INTERVALLO – Un primo tempo non spettacolare viene fissato sull’1-0 dalla rete di Cristiano Ronaldo, bravo a sfruttare un errore di De Paul. Ma prima, la Juve aveva tremato proprio sulla rete dell’argentino dell’Udinese, annullata dopo un on field review per un tocco di mano a inizio azione.

45’+2 – FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! LA JUVE CONDUCE PER 1-0 CONTRO L’UDINESE.

44′ – Può proseguire Pussetto. Vengono segnalati 2 minuti di recupero.

43′ – De Paul si libera dai 25 metri e disegna un cross per Pussetto: Bonucci anticipa l’argentino che, nella carambola, finisce a terra. Sembra molto dolorante l’ex Huracan.

40′ – Sembra un po’ in confusione l’Udinese dopo il gol subito. I friulani non riescono più a trovare le misure come nella prima frazione di tempo. Mancano 5 minuti, intanto, al duplice fischio di Giacomelli.

36′ – RAMSEY! Ramsey scambia con McKennie e si presenta al limite dell’area: sul suo destro è reattivo Musso a deviare in angolo.

33′ – McKennie interviene in ritardo su Samir e viene ammonito.

31′ – Risponde subito l’Udinese! Ramsey si addormenta e Walace gli sfila il possesso. Servito in area, Lasagna gira verso la porta della Juve, ma il suo tentativo finisce lento fra le braccia di Szczesny dopo una deviazione.

30′ – Ramsey ringhia su De Paul che perde una palla sanguinosa in mezzo al campo. La sfera finisce a Cristiano Ronaldo che si accentra e scaglia un destro imparabile alle spalle di Musso. C’è sempre la sua firma sui gol della Juve: è 1-0.

30′ – GOL! CRISTIANO RONALDO FA L’1-0!

28′ – La Juve prova a liberare Bonucci con uno schema da angolo: murato il tiro del numero 19 che, poi, perde palla sul pressing di Pussetto.

25′ – Sbaglia il disimpegno Szczesny, messo in difficoltà da un retropassaggio: la palla finisce fra i piedi di Pereyra che imbuca per Lasagna. Bonucci capisce tutto e anticipa l’attaccante dell’Udinese.

23′ – Chiesa salta secco Samir e prova a servire Ronaldo in mezzo: il pallone arriva dalle parti di Alex Sandro, ma l’Udinese si chiude e recupera il possesso.

20′ – Ramsey prova a chiedere il dai-e-vai a Cristiano Ronaldo, ma la palla di ritorno del portoghese è imprecisa. Il cross di Alex Sandro, poi, è troppo lungo: libera l’Udinese.

17′ – Bentancur imbuca per Chiesa, ma il cross del numero 22 viene deviato in angolo da Zeegelar.

15′ – La Juve gestisce il possesso, senza portare pericoli però alla porta di Musso. L’Udinese, invece, si affida al contropiede coi suoi velocisti, Lasagna e Pussetto.

11′ – ANNULLATO! Chiamato all’on field review, Giacomelli vede un tocco di mano proprio di De Paul a inizio azione e fischia fallo. Si resta sullo 0-0.

10′ – De Paul salta de Ligt e imbuca per Lasagna. L’attaccante chiude il triangolo e manda in porta l’argentino: è tutto facile per il numero 10 e l’Udinese passa in vantaggio all’Allianz Stadium!

10′ – GOL! PASSA IN VANTAGGIO L’UDINESE! RETE DI DE PAUL!

8′ – Corner battuto corto dall’Udinese. De Paul indirizza un cross verso Pussetto: il suo tentativo finisce fra le braccia di Szczesny.

7′ – Chiesa trattiene Lasagna, lanciato in contropiede, e viene ammonito.

6′ – RAMSEY CHE OCCASIONE! Dybala libera il tiro che viene rimpallato. Il pallone arriva a Chiesa che mette in mezzo un cioccolatino per Ramsey che, davanti a Musso, spara addosso al portiere. Juve vicinissima al vantaggio!

5′ – Dybala riceva palla a centrocampo e salta secco De Maio che lo stende: Giacomelli ammonisce solo verbalmente il difensore dell’Udinese.

3′ – Primo squillo di Cristiano Ronaldo! Il portoghese parte da sinistra, salta un paio di uomini e si accentra per liberare il destro: il suo tiro non impensierisce la porta di Musso.

1′ – Manovra la Juve in avvio, l’Udinese è dietro la linea della palla. Fin qui, Ramsey gioca sulla stessa linea di Bentancur e McKennie in un classico 3-5-2.

20:45 – PARTITI! È INIZIATA JUVENTUS-UDINESE!

20:43 – Le squadre scendono in campo in un Allianz Stadium deserto: la Juventus veste la consueta maglia bianconera, mentre l’Udinese è in blu. I capitani, Bonucci e De Paul, si scambiano i saluti di rito sotto gli occhi del direttore di gara, l’arbitro Piero Giacomelli. Sarà l’Udinese a giocare il primo pallone del match.

Juventus-Udinese: formazioni ufficiali

A pochi minuti dal fischio d’inizio, arrivano le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese. Andrea Pirlo disegna la sua squadra col 3-4-1-2: Chiesa sostituisce Cuadrado a destra, mentre a centrocampo Bentancur e Ramsey vincono il ballottaggio su, rispettivamente, Arthur e Kulusevski. Con Morata out, l’allenatore lancia Paulo Dybala dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; de Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Alex Sandro; Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Formazione ufficiale Udinese (modulo 3-5-2):

Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelar; Pussetto, Lasagna (All. Gotti).

Juventus-Udinese probabile formazione

Le probabili formazioni parlano di una Juventus che – contro l’Udinese – non rinuncerà al solito 3-4-1-2. Davanti a Szczesny, ci saranno de Ligt, Bonucci e Danilo. Sulle corsie esterne, con Cuadrado indisponibile dopo il rosso contro la Fiorentina, spazio a Chiesa a destra e ad Alex Sandro a sinistra.

In mezzo al campo mancherà Rabiot, anche lui squalificato. Weston McKennie va verso una maglia da titolare, mentre l’altra se la contenderanno Bentancur e il recuperato Arthur. Dietro le punte, in posizione da trequartista, Aaron Ramsey parte leggermente avanti rispetto a Dejan Kulusevski.

Nessun dubbio davanti dove l’infortunio last minute di Alvaro Morata lancia Paulo Dybala in coppia con Cristiano Ronaldo. Un tandem d’attacco che, fin qui, si è visto poche volte (e con scarsi risultati): la Joya dovrà convincere Pirlo di saper giocare col portoghese e di meritare quel rinnovo di contratto che tarda ad arrivare.

Mister Luca Gotti schiera, invece, la sua Udinese col 3-5-2. I friulani devono fare i conti con le assenze in attacco di Okaka e Deulofeu: toccherà, allora, al duo Pussetto-Lasagna provare a far paura a de Ligt e compagni. Occhi puntati su Rodrigo De Paul, faro del centrocampo degli ospiti e a lungo corteggiato anche dalla Juventus. L’argentino cercherà di impressionare Pirlo e guadagnarsi così – magari in estate – l’approdo a Torino.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; de Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Alex Sandro; Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Ballottaggi: Bentancur-Arthur 60%-40%; Chiesa 60%-Kulusevski 40%; Ramsey-Kulusevski 60%-40%.

Probabile formazione Udinese (modulo 3-5-2):

Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelar; Pussetto, Lasagna (All. Gotti).