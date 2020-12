Cristiano Ronaldo è il miglior calciatore di novembre. Per la terza volta tocca a lui il premio MVP che verrà consegnato prima del derby della Mole.

Mentre la Juventus ha le sue beghe giudiziare per il caso Suarez, la Lega di Serie A premia Cristiano Ronaldo come miglior calciatore di Novembre. L’attaccante della Juve riceverà il trofeo prima della partita Juventus Torino del 5 dicembre. Ecco cosa ha detto il L’Ad della serie A Luigi De Siervo in merito a questo premio.

Cristiano Ronaldo premio MVP

Cristiano Ronaldo è un campione infinito che tutto il mondo ci invidia. Anche in questa stagione sta deliziando tutti degli amanti del calcio con le proprie giocate e con prestazioni sempre di massimo livello. Quello di quest’anno è il suo miglior inizio di campionato, con 8 gol realizzati nelle prime 5 presenze. Per la terza volta in tre stagioni in Serie A, CR7 ha ottenuto un premio MVP, a dimostrazione della costanza e della capacità di essere sempre decisivo” Ha affermato de Siervo



Quindi ancora una volta tocca al calciatore bianconero ricevere il trofeo. Per Cristiano Ronaldo che questa settimana ha festeggiato 750 gol, si tratta dell’ennesimo premio.

Il calciatore portoghese nonostante i suoi 35 anni è attualmente (dopo Messi) il migliore giocatore al mondo, oltre ad essere il migliore calciatore parte di una squadra italiana, e lo dimostra con le seguenti caratteristiche:” ha sviluppato gli indici di efficienza più alti in due giornate su tre; una performance di efficienza tecnica del 96% e fisica del 93%; con un indice di aggressività offensiva superiore al 96%, si conferma uno dei calcia-tori più efficaci a livello europeo nell’accelerare la manovra in attacco”

Queste sono le motivazioni che hanno portato la Lega di serie A a premiare ancora l’attaccante della Juventus. Insomma i fenomeni come Cristiano Ronaldo e Messi non si creano dal nulla, con certe capacità si nasce, e Ronaldo continua a dimostrarlo.

