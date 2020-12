Partite stasera in Tv – In Champions League turno decisivo. Juventus già qualificata, Inter a un passo dall’esclusione; sfide determinanti anche per Atalanta e Lazio. Ecco il programma delle partite da vedere.

Champions League, partite in TV – Si torna in campo in Europa con il quinto e penultimo turno della fase a gironi di Champions League. Se la Juventus è già sicura dell’accesso agli ottavi di finale, l’Inter rischia l’ultimo posto nel suo girone e dunque l’esclusione anche dall’Europa League.

Champions League dove vedere le partite in TV e in streaming

Tutto il programma di Champions League sarà come di consueto in esclusiva sui canali SKY ma si parte con una partita in chiaro martedì, in prima serata su Canale 5 con l’Atalanta che affronta il Midtjylland. Ecco date e orari di tutte le partite in programma in TV:

Martedì 1 dicembre

Ore 18.55

Shakhtar-Real Madrid (Sky Sport Football e Sky Sport 254)

Lokomotiv-Salisburgo (Sky Sport 255)

Ore 20.55

Borussia Moenchengladbach-Inter (Sky Sport 252)

Atalanta-Midtjylland ( Canale 5, Sky Sport Arena e Sky Sport 253)

Liverpool-Ajax (Sky Sport 254)

Atletico Madrid-Bayern (Sky Sport 255)

Porto-Manchester City (Sky Sport Football e Sky Sport 256)

Marsiglia-Olympiacos (Sky Sport Football e Sky Sport 257)

Mercoledì 2 dicembre

Ore 18.55

Basaksehir-Lipsia (Sky Sport Football e Sky Sport 254)

Krasnodar-Rennes (Sky Sport 255)

Ore 20.55

Juventus-Dinamo Kiev Ore 20.55 (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Borussia Dortmund-Lazio (Sky Sport 253)

Manchester United-PSG (Sky Sport 254)

Ferencvaros-Barcellona (Sky Sport 255)

Bruges-Zenit Zan Pietroburgo (Sky Sport 256)

Siviglia-Chelsea (Sky Sport Football e Sky Sport 257)

Borussia Moenchengladbach-Inter

Ultima chiamata per l’Inter. Due punti in quattro gare è un ruolino di marcia disastroso per la squadra di Antonio Conte: ma qualificarsi è ancora possibile.





I nerazzurri ovviamente devono vincere e scommettono tutto sul Real Madrid che dovrebbe vincere sia la gara di questo turno in programma con lo Shakhtar Donetsk – prossimo avversario dell’Inter – sperando che poi la prossima settimana quando l’Inter ospiterà gli ucraini, il Real strapazzi anche il Borussia. Se questo incrocio di risultati si verificasse avremmo il Real a 13 e l’Inter a quota 8, a fare i conti di classifica avulsa (ma vincendo in Germania i nerazzurri sarebbero in vantaggio). Il Borussia Moenchengladbach è reduce da un’ottima prestazione in Bundesliga con il bel 4-1 sullo Schalke 04 ma rimane al sesto posto, abbastanza lontano dalla vetta del campionato tedesco.

Atalanta-Midtjylland

L’impresa, clamorosa, di Anfield Road con la vittoria dell’Atalanta sul campo del Liverpool è stata importantissima: ma non basta. Alla squadra di Gasperini occorre ancora la vittoria contro i danesi del Midtjylland già battuta in Danimarca per poi giocarsi tutto nella partita decisiva di Amsterdam. L’Atalanta ovviamente avrà un occhio anche alla partita tra Ajax e Liverpool che in questo gioco di scontri incrociati è altrettano decisivo. Atalanta che ha una differenza reti peggiore e che dunque deve cercare di incrementarla contro i danesi. Il Midtjylland ha appena perso la leadership del campionato danese a favore del Broendby dopo avere pareggiato in casa con l’Alborg (0-0).

Juventus-Dinamo Kiev

La Juventus è già certa del passaggio al turno successivo: ma può ancora puntare al primo posto cercando un successo a Barcellona che ribalti la sconfitta subita all’Allianz Stadium (0-2). La Dinamo Kiev è già stata battuta in Ucraina, 0-2, in quella che è stata probabilmente una delle migliori partite della squadra di Pirlo che è ancora alla ricerca della sua forma migliore. Juve reduce dalla opaca prestazione di Benevento: Dinamo Kiev sempre al comando del campionato ucraino dopo la vittoria per 2-0 nel big-match contro il Vorskla Poltava che era la miglior difesa del campionato. Tre punti di vantaggo sullo Shakhtar…

Borussia Dortmund-Lazio

Per la Lazio c’è in palio il primo posto del girone: la gara in Germania contro il Borussia Dortmund è probabilmente la più importante di tutto il girone. Molto importante anche l’altra sfida del gruppo con il Club Brugge che ospiterà lo Zenit. Se da questa sfida dovesse uscire una sconfitta dei belgi la Lazio sarebbe aritmeticamente qualificata. Ma un risultato utile a Dortmund è l’obiettivo minimo per la Lazio che in caso di vittoria non solo sarebbe qualificata, ma andrebbe anche al primo posto nel girone. Il Borussia è reduce da un clamoroso tonfo in casa contro il Colonia (1-2) – due sconfitte nelle ultime tre gare in campionato – ed è stato scavalcato al terzo posto dal Bayer Leverkusen.

