Champions League 2020, dove vedere tutte le partite di oggi in Tv e streaming e a che ora vengono trasmesse.

Partite Champions in diretta Tv – Inizia una nuova stagione di Coppe Europee con Champions League ed Europa League che coinvolgono un drappello di sette squadre italiane. Juventus, Inter, Lazio e Atalanta in Champions League; Napoli, Roma e Milan in Europa League. Ecco dove vedere tutte le partite di oggi

Champions League orari partite in TV

Tutte le partite di Champions League saranno in diretta sulla piattaforma di SKY che produrrà e trasmetterà ognuna delle gare in programma tra fase a gironi ed eliminazioni dirette sui propri canali pay. Alcune partite saranno disponibili anche per gli acquirenti del cosiddetto pacchetto sport, e dunque saranno irradiate su Sky Sport 1. Una partita per ogni turno andrà invece in onda in chiaro su Mediaset. Questo il calendario televisivo della prima giornata:

Martedì 20 ottobre

Dinamo Kiev-Juventus – Ore 18.55 Sky Sport 1

Lazio-Borussia Dortmund – Ore 20.55 Sky Sport 1

Mercoledì 21 ottobre

Inter-Borussia Moenchengladbach – Ore 20.55 Canale 5 e Sky Sport 1

Midtjylland-Atalanta – Ore 20.55 – Sky Sport Arena

Le squadre italiane in Champions League

Ennesimo assalto alla Champions League: l’edizione 2020-21 vede Juventus, Inter, Lazio e Atalanta al via nel tentativo di conquistare un trofeo che nel nostro paese manca ormai da dieci anni dopo quello conquistato dall’Inter di Mourinho nell’anno del Triplete. Era il 2010. Da allora Juventus in finale, due volte: e due volte battuta; nel 2015 dal Barcellona (Lisbona, 1-3) e nel 2017 dal Real Madrid (Cardiff, 1-4).

I numeri delle italiane in Champions

Considerando le 66 edizioni di Coppa Campioni e Champions League la squadra italiana più presente è la Juventus, con 35 presenze. Due i successi dei bianconeri (1985 e 1996) e sette finali concluse con una grande delusione. L’Inter ha un saldo migliore rispetto ai bianconeri, 21 partecipazioni, cinque finali e tre vittorie.

L’Atalanta dopo l’esordio dello scorso anno che si è sfortunatamente conclusa ai quarti di finale, è una bella riconferma. La Lazio torna nella principale competizione europea dopo tredici anni, quando aveva concluso il campionato al terzo posto ed era stata eliminata nel corso della fase a gironi.

