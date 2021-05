Probabili formazioni della Juventus, ospite dell’Udinese nel posticipo pomeridiano (ore 18) della 34esima giornata di Serie A: assente Morata, giocata Dybala

Udinese-Juventus, 34esima giornata Serie A – Dopo la vittoria del Milan di ieri sera contro il Benevento (2-0), e prima dell’attesissimo scontro diretto in programma all’Allianz Stadium sabato prossimo, la Juventus è chiamata a fare il pieno punti alla Dacia Arena contro l’Udinese.

Udinese-Juventus, i convocati di Pirlo

Andrea Pirlo recupera Danilo in difesa ma deve ancora una volta fare fronte a diverse incertezze: Chiellini non è in perfette condizioni e potrebbe anche non partire dal primo minuto con scelta obbligata su Bonucci e de Ligt centrali. Altro problema non da poco è la forzata indisponibilità di Alvaro Morata che a causa di un acciacco muscolare al polpaccio è il grande assente. Proverà ad approfittare di questa opportunità Paulo Dybala che con ogni probabilità giocherà dal primo minuto facendo coppia con CR7.

Un momento delicato per la Juventus non solo per una questione di infermeria. La settimana è stata molto travagliata anche per la squadra che ha indubbiamente risentito da un punto di vista emotivo di tutte le voci che si sono accavallate intorno al tecnico, al futuro del club. Voci che ovviamente riguardano anche il mercato, la possibile partenza di Cristiano Ronaldo. La stagione della Juventus è nel suo momento decisivo: da una parte la corsa per la Champions League ma anche la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Probabili formazioni Udinese-Juventus

Anche l’Udinese ha parecchi problemi di formazione. Con il portiere Musso, uno dei punti di forza della stagione, out per squalifica, giocherà Scuffet. Walace al centro della regia con Arslan mezzapunta alle spalle di Okaka, riconfermato unico terminale offensivo: Llorente, non al 100% partirà dalla panchina.

All’andata all’Allianz Stadium la Juventus vinse 4-1: vantaggio di Cristiano Ronaldo, raddoppio di Chiesa (ancora assente) terzo gol di Ronaldo e quarta rete di Dybala dopo il provvisorio 3-1 dei friulani a tempo quasi scaduto di Zeegelar.

UDINESE (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

