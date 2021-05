Dopo la vittoria del Napoli nell’anticipo, il Milan punta al risultato pieno sul campo di un Torino ancora a rischio serie B. Formazione e programma Tv

Torino-Milan, 36esima giornata di Serie A – Nessuno può permettersi passi falsi nel corso delle ultime partite di questa stagione di Serie A lunghissima, estenuante ed incerta. E se il Napoli ha già conquistato i propri tre punti, facilmente, contro l’Udinese, il Milan Punta al risultato pieno sul campo di un Torino che ancora non può dirsi salvo.

Milan, i convocati di Stefano Pioli

Finale di campionato rovente per tutte le squadre che puntano all’Europa ma anche alla salvezza. Il Milan è in piena bagarre per arrivare in Champions League. Una lotta a quattro per tre soli posti nella quale ogni punto può risultare decisivo sulla quale pensa in modo particolare lo scontro diretto previsto con l’Atalanta, a Bergamo, l’ultima giornata di campionato.

Ancora una volta assente Ibrahimovic nel Milan, stavolta per alcuni problemi al ginocchio. L’uomo più in forma chiamato a sostituirlo, questa volta, sarà certamente Rebic. Confermata la difesa che si è comportata molto bene con la Juventus con Kjaer e Tomori. Assente Saelemaekers, squalificato. Ad affiancare Brahim Diaz, anche lui tra i migliori contro i bianconeri, dovrebbe tornare Castellejo, di rientro dalla squalifica.

Torino in ansia

Se il Milan non può permettersi di perdere punti il Torino è ancora sul bilico di una zona retrocessione difficile da interpretare. Granata che domenica scorsa hanno compiuto un piccolo passo avanti pareggiando a Verona ma quattro punti a tre giornate dalla fine non sono sufficienti a dirsi tranquilli considerando che nelle ultime due giornate il Torino avrà due scontri diretti con Spezia e Benevento.

Sirigu è uscito malconcio dal Bentegodi e rimane in dubbio: ma dovrebbe farcela. Squalificato Nkoulou. Squadra a trazione anteriore con Belotti e Zaza davanti, Ansaldi e Verdi a supporto.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

Dove vedere la partita Torino Milan in Tv

Torino-Milanè una delle partite inserite nel pacchetto esclusivo di SKY. Calcio d’inizio alle ore 20.45 e diretta sul canale 202 del satellite con il commento di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Daniele Adani. La partita sarà disponibile per tutti gli abbonati al ‘pacchetto calcio’ di Sky, esclusi gli abbonamenti sport. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming sul servizio on line SkyGo e su Now TV.

Il match sarà diretto da Marco Guida, coadiuvato dai guardalinee Fabiano Preti e Luigi Rossi con Davide Ghersini quarto uomo e Gianluca Aureliano al VAR.

Si gioca allo stadio “Olimpico Grande Torino” mercoledì 12 maggio alle 20.45.

Le dichiarazioni di Stefano Pioli prima della trasferta a Torino