Ultima chiamata per la Juventus costretta a vincere a Reggio Emilia contro un Sassuolo lanciatissimo (ore 20.45)

Sassuolo-Juventus, 36esima giornata del campionato Serie A – Ultimo turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Terz’ultima giornata. La Juventus si trova a fare i conti con una classifica deficitaria e con un quadro problematico e molto teso.

Sassuolo-Juventus, le scelte di Pirlo

La brutale sconfitta contro il Milan, 0-3, ha toccato numerosi nervi scoperti della squadra bianconera. Da una parte la posizione di Andrea Pirlo, sempre più incerta e messa in discussione in modo nemmeno troppo velato dalla società. Dall’altra il futuro di Cristiano Ronaldo, in bilico sul mercato tra presunte offerte (il Paris St.Germain sembra interessato). Su tutto un quadro economico che si farebbe pesantissimo se non si concretizzasse per lo meno l’accesso alla Champions League.

La squadra che ha perso con il Milan è sembrata in grande difficoltà, fisica ed emotiva. Bonucci tornerà in campo dal primo minuto e potrebbe prendere il posto di Chiellini al fianco di de Ligt. Betancur, molto deludente domenica, andrà in panchina con Chiesa che quasi certamente tornerà campo da titolare dopo il rientro di tre giorni fa. Ronaldo, per quanto insufficiente anche contro il Milan, non si tocca. La scelta su chi lo affiancherà dovrebbe cadere su Dybala.

Sassuolo per l’Europa

Con la Roma in caduta libera, tre sconfitte nelle ultime cinque partite, il Sassuolo si ritrova con la concreta possibilità di puntare al settimo posto che significherebbe accedere all’Europa League. Gli emiliani di De Zerbi sono reduci da un periodo straordinario e con la vittoria di domenica scorsa con il Genoa sono in serie positiva da sei giornate e con cinque vittorie all’attivo.

Neroverdi con qualche novità: Chiriches e Ferrari al centro della difesa e turnover ormai consolidato sulle linee esterne dove dovrebbero rientrare Toljan e Kyriakopoulos. Locatelli resta in cabina di regia mentre Raspadori, di nuovo in gol, partirà titolare con Caputo ancora in panchina.

Probabili formazioni Sassuolo-Juventus

Nella gara del girone d’andata all’Allianz Stadium di Torino, il 10 gennaio scorso, vittoria per 3-1 della Juventus. Gol tutti nella ripresa, dopo che il Sassuolo rimane in dieci per l’espulsione di Obiang: vantaggio di Danilo, provvisorio pareggio di Defrel e Juve che chiude negli ultimi dieci minuti con Ramsey e Cristiano Ronaldo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo