Con undici punti di distacco dall’Inter da recuperare, ma soprattutto un punto da difendere dal ritorno della Juventus, il calendario di Serie A porta il Milan a Parma (ore 18)



Serie A, 30esima giornata Parma-Milan – Ultimo giro di boa del campionato di Serie A che affronta l’ultimo quarto del suo percorso con un 30esimo turno che si rivela molto interessante. Soprattutto, per quello che riguarda la lotta per la salvezza.

Milan, i distacchi da Juve e Inter

Il Milan, dal canto suo, non può permettersi passi falsi. A tenere banco non è tanto la distanza dall’Inter, 11 punti, ad alimentare la speranza di poter raggiungere lo scudetto. Quanto piuttosto la preoccupazione di una Juventus comunque molto aggressiva alle spalle, distante solo un punto, e con la quale si profila una lotta fino all’ultimo turno per agganciare la Champions League.

L’infermeria di Stefano Pioli, finalmente, si sta via via svuotando. Il recupero di Mandzukic, Diaz e Leão, finalmente, riporta tutti a disposizione del tecnico che può per una volta valutare tra scelte diverse. In difesa ballottaggio tra Dalot e Kalulu mentre Saelemaekers dovrebbe tornare al suo ruolo originario a supporto della linea offensiva con la riconferma di Ibrahimovic e Rebic, con Calhanoglu a supporto.

Parma, tante assenze

Il Parma di Roberto D’Aersa la situazione è davvero molto preoccupante, non solo dal punto di vista di una classifica, deficitaria e che ha urgente bisogno di punti. Ma anche per quanto riguarda le indisponibilità che sono davvero moltissime. Il recupero di Conti e Pezzella in difesa è provvidenziale: Kurtic dovrebbe rientrare dall’inizio ad affiancare Kucka. Il resto è tutto abbasta obbligato con il tecnico dei Ducali che dovrà semplicemente capire se dare fiducia dall’inizio a Gervinho o a Pellé.

Parma-Milan, le probabili formazioni

All’andata finì 2-2: il Parma fu una delle poche squadre in grado di strappare un punto a un Milan che all’epoca era imbattuto e inattaccabile al comando della classifica di Serie A. Doppio vantaggio di Hernani e Kurtic rimontato da una doppietta di Theo Hernandez che pareggia a tempo scaduto.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Parma-Milan, le statistiche, dove vederla in TV

Il Milan arriva dal sofferto pareggio con la Sampdoria, quattro punti nelle ultime due partite. Il Parma da un pareggio esterno, 2-2, sul campo del Benevento che non ha certo risollevato la classifica di una squadra che resta penultima e che da novembre a oggi ha vinto solo una volta, con la Roma, il 14 marzo.

L’ultima vittoria del Parma con il Milan risale al 2014, un 4-2: da allora Milan più consistente con cinque vittorie e due pareggi. Rossoneri sempre in gol al Tardini nelle ultime sette partite di Serie A giocate a Parma. Tuttavia il rendimento del Milan nel 2021 è quanto meno preoccupante: si parla di soli 26 punti in 15 gare, solo cinque squadre (tra le quali anche il Parma) hanno fatto peggio.

Il match sarà diretto da Fabio Maresca, coadiuvato dai guardalinee Giacomo Paganessi e Valentino Fiorito con Giovanni Ayroldi quarto uomo e Paolo Silvio Mazzoleni al VAR.

Si gioca allo stadio “Tardini” di Parma sabato 10 aprile alle 18.00 con diretta su Sky Sport (canale 202, 251): telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

