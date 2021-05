Milan e Cagliari hanno una posta importante in palio (San Siro, ore 20.45): rossoneri costretti a vincere per la Champions League, ai sardi manca un solo punto per la salvezza

Milan-Cagliari, 37esima giornata Serie A – In una penultima giornata di Serie A dove le partite che non hanno nulla da dire sono molte, Milan e Cagliari si affrontano in un match comunque decisivo per i destini di entrambe le squadre.

Milan, la formazione di Pioli

Dopo le tante difficoltà di questo girone di ritorno che hanno portato il Milan a perdere la leadership del campionato e mettere a rischio anche la qualificazione per la Champions League, la squadra rossonera sembra essersi ritrovata nel momento più importante. Doppia vittoria a Torino nell’arco di tre giorni prima con la Juventus e poi con i granata. Ma non basta ancora.

Se l’Atalanta con il successo di ieri pomeriggio a Marassi con il Genoa (3-4) rendendo ininfluente l’ultima di campionato che vedrà la Dea in casa proprio con il Milan, i rossoneri devono assolutamente tenere a distanza la Juventus, che ieri sera ha vinto in casa con l’Inter, e il Napoli, impegnato a Firenze.

Pioli recupera dalla squalifica Saelemaekers e dovendo rinunciare a Ibrahimovic punterà ancora una volta su Rebic, grande protagonista di queste ultime giornate, Tomori e Kjaer confermati al centro della difesa con Calabria e Theo Hernandez sulle linee esterne.

Al Cagliari serve un punto

La squadra di Semplici arriva a San Siro con l’obiettivo di strappare un pareggio, un punto è quello che ancora manca al Cagliari per tagliare il traguardo della salvezza. La squadra è praticamente già fatta con Ceppitelli e Godin centrali, Marin e Duncan al centro e Nández, Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Pavoletti, che dovrebbe ancora una volta essere il titolare con il ‘Cholito’ Simeone, destinato alla panchina.

Milan formazione 2020-21

Le probabili formazioni

Nella gara del girone d’andata a Cagliari, il 18 gennaio scorso, vittoria del Milan 0-2 con doppietta di Zlatan Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Nainggolan; João Pedro, Pavoletti. All. Semplici

Qualche statistica

Milan reduce da tre vittorie consecutive dopo la sconfitta contro la Lazio del 26 aprile: una striscia autorevole, con 12 gol segnati e nessuno subito contro Benevento, Juventus e Torino. I rossoneri hanno vinto le ultime quattro partite di Serie A contro il Cagliari senza mai subire un solo gol: l’ultima rete segnata dai sardi al Diavolo risale al 2018. Tradizione molto positiva per il Milan soprattutto a San Siro: quindici vittorie in altrettante partite. Ma anche il Cagliari di Semplici arriva da un buon momento: sei partite senza sconfitte, con quattro vittorie.

Dove vedere la partita Milan Cagliari in Tv

Milan-Cagliari è una delle partite inserite nel pacchetto esclusivo di SKY. Calcio d’inizio alle ore 20.45 e diretta sul canale 201 del satellite con il commento di Maurizio Compagnoni e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. La partita sarà disponibile per tutti gli abbonati al ‘pacchetto calcio’ di Sky, esclusi gli abbonamenti sport. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming sul servizio on line SkyGo e su Now TV.

Il match sarà diretto da Davide Massa, coadiuvato dai guardalinee Filippo Meli e Stefano Alassio con Gianluca Manganello quarto uomo e Paolo Valeri al VAR.

Si gioca allo stadio “Giuseppe Meazza” domenica 15 maggio alle 20.45.

