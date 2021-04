L’Inter affronta l’Hellas Verona (ore 15.00) con lo sguardo proteso a uno scudetto sempre più vicino nel tentativo di proseguire la propria striscia di risultati positivi

Inter-Verona, 33esima giornata di serie A – A sei turni dal termine del campionato e con dieci punti di vantaggio sul Milan, l’inseguitore più vicino, nulla sembra potere fermare l’Inter che anche dopo le ultime due partite pareggiate in campo esterno a Napoli e a Spezia, mantiene un invidiabile ruolino di marcia.

La marcia dell’Inter

I nerazzurri hanno interrotto la loro impressionante serie di vittorie consecutive, ma i risaltati utili consecutivi per la squadra di Antonio Conte sono ormai sedici. Alla squadra nerazzurra servono almeno otto punti per laurearsi campione, indipendentemente da quello che faranno le squadre alle sue spalle. La sfida in casa contro un Hellas Verona in affanno rispetto alla brillantissima prima parte della stagione, è solo un altro passo di una marcia che sembra essere sempre più trionfale.

Salvaguardando le pedine cardine della squadra, e dunque Lukaku e de Vrij, Conte potrebbe anche decidere di dare spazio a Sensi che si è allenato regolarmente per tutta la settimana e che dovrebbe prendere il posto di Erikson. La scelta è solo sui comprimari: Lautaro Martinez e Sanchez saranno ancora in staffetta.

Verona con le scelte obbligate

Non ha problemi di abbondanza il tecnico nerazzurro Ivan Juric che anzi sembra essere costretto ad alcune scelte forzare a causa di indisponibilità e infortuni: in particolare a centrocampo a causa delle assenze dello squalificato Sturaro e dell’infortunato Veloso, sostituiti rispettivamente da Tameze e Ilic. Lasagna in attacco con Barak quasi certamente impegnato in mediana. Qualche dubbio anche in difesa dove la scelta dovrebbe riconfermare titolari Dawidowicz e Dimarco con Gunter probabilmente privilegiato nel ballottaggio con Magnani.

Inter-Verona, le probabili formazioni

Nel match del girone d’andata, 14esimo turno del campionato di Serie A, vittoria esterna dell’Inter al Bentegodi: vantaggio di Lautaro Martinez, provvisorio pareggio di Ilic e gol partita di Skriniar.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Inter-Verona, statistiche e programma TV

Il Verona a San Siro contro l’Inter ha raccolto davvero poco negli ultimi trent’anni: l’ultimo successo degli scaligeri risale al 1992. Da allora solo parziali delusioni nelle partite di Serie A a San Siro: 15 vittorie dell’Inter e quattro soli pareggi. Contro il Verona l’Inter è in casa è imbattuta da 29 partite, di fatto è la squadra con cui ha ottenuto la sua più lunga imbattibilità. Se la striscia di vittorie consecutive si è interrotta, quella di risultati utili continua. L’Inter a San Siro ha vinto le ultime 12 partite: battendo il Verona potrebbe eguagliare il prima precedente che è dell’Inter del Triplete di Mourinho, tredici vittorie di fila a San Siro.

Il match sarà diretto da Rosario Abisso, coadiuvato dai guardalinee Mauro Galetto e Mauro Galetto con Alessandro Prontera quarto uomo e Luigi Nasca al VAR.

Si gioca allo stadio “Meazza” di Milano San Siro domenica 25 aprile alle 15.00 con diretta su DAZN (canale Sky 209): telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Francesco Guidolin.

L’ultima conferenza stampa di Antonio Conte