Ultima giornata del campionato di Serie A, senza nessuna ansia di classifica l’Inter chiude la sua stagione contro l’Udinese (San Siro ore 15)

Inter-Udinese, Serie A 38esima giornata – Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus, l’Inter punta a chiudere il campionato senza altre sconfitte: ci sarà spazio per molti giocatori che hanno fatto da comprimari in una stagione trionfale. Udinese senza pressioni di classifica.

Inter, ultima partita dell’anno

La bella notizia è la riapertura dello stadio di San Siro a una piccola rappresentanza di tifosi nerazzurri. Saranno loro i testimoni della premiazione che corona il lungo inseguimento della squadra di Antonio Conte a un titolo atteso per dieci anni. Ci sarà spazio per molte riserve: da Radu che prenderà il posto di Handanovic tra i pali, a D’Ambrosio che con Ranocchia presidierà la difesa. Spazio nell’undici titolare anche per Gagliardini, Sensi e Young. Gli unici titolari impegnati dall’inizio dovrebbero essere Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Udinese, le scelte di Gotti

Conoscendo il tecnico bianconero, difficilmente vedremo un’Udinese dimessa o comunque con tanti rincalzi in campo. Occhi puntati su De Paul, pezzo pregiato del mercato bianconero che dovrebbe giocare fin dall’inizio, in alternativa se non addirittura in concomitanza con Walace. Davanti la scelta è tra Llorente e Okaka, quasi certamente il dualismo si risolverà in una staffetta.

Inter-Udinese, probabili formazioni

La gara d’andata al Friuli si chiuse sullo 0-0, fu l’ultimo mezzo passo falso prima di una lunghissima serie di vittorie consecutive che lanciò l’Inter alla conquista dello scudetto.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen, Sensi, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger-Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti

Inter-Udinese, dove vederla

Inter–Udinese è una delle partite inserite nel pacchetto esclusivo di DAZN. Calcio d’inizio alle ore 15.00 e diretta sul canale 209 del satellite con il commento di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Francesco Guidolin. La partita sarà disponibile per tutti gli abbonati in streaming sulla piattaforma on line di DAZN.

Il match sarà diretto da Manuel Volpi, coadiuvato dai guardalinee Luigi Rossi e Giuseppe Perrotti con Daniel Amabile quarto uomo e Luca Banti al VAR.

Si gioca allo stadio “Giuseppe Meazza” domenica 23 maggio alle 15.00.

Le parole di Antonio Conte prima della partita con l’Udinese