Inter contro la Roma, formazione, dove e a che ora vedere la partita di stasera in Tv e streaming

Inter-Roma, 36esima giornata di Serie A – Nonostante lo scudetto sia ormai in archivio e l’Inter non debba più lottare per altri obiettivi la squadra nerazzurra non ha alcuna intenzione di togliere il piede dall’acceleratore e vuole conquistare nuovi record.

L’Inter di Antonio Conte

“Gli obiettivi non devono mai mancare e la vittoria deve essere l’unico obiettivo possibile” nelle parole di Antonio Conte alla vigilia di questa partita c’è tutta la mentalità dell’Inter di questa stagione che non ha mai lasciato niente al caso e che non si ferma davanti a niente e a nessuno. La squadra nerazzurra, tra gli obiettivi, ha quello di mantenere la propria striscia di imbattibilità andando magari ad avvicinare un ricordo che apparteneva alla squadra di Roberto Mancini, con 33 partite consecutive senza sconfitte.

In caso di vittoria contro la Roma un altro record cadrebbe: 15 vittorie consecutive in casa, tutte vinte. La squadra nerazzurra può permettersi di fare un po’ di turn-over dando però un altro obiettivo importante a Romelu Lukaku, quello di andare ad insidiare il titolo di capocannoniere a Cristiano Ronaldo.

Roma in flessione

È una Roma decisamente provata quella che si presenta a San Siro con una classifica ormai deficitaria e il pressing del Sassuolo, che ospiterà la Juventus, nella lotta per mantenere il settimo posto. É questo l’ultimo obiettivo possibile per la formazione giallorossa in una stagione che, diversamente, sarebbe da buttare se non centrasse perlomeno un posto in Europa.

Il 5-0 casalingo contro il Crotone ormai retrocesso ha sicuramente rinfrancato i giallorossi che tuttavia devono confrontarsi con una formazione con tante assenze e diversi giocatori indisponibili. Quasi certa la riconferma di Kumbulla, rientrato domenica scorsa dopo una lunga assenza, insieme a Mancini in difesa. Rientra in campo a centrocampo anche Villar, reduce da un problema muscolare mentre davanti Dzeko e Borja Mayoral potrebbero ancora una volta fare staffetta: riconfermati Mkhitaryan, Pedro e Pellegrini tra i più positivi delle ultime settimane.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Dove vedere la partita Inter Roma in TV

Inter-Roma è una delle partite inserite nel pacchetto esclusivo di SKY. Calcio d’inizio alle ore 20.45 e diretta sul canale 201 del satellite con il commento di Fabio Caressa e il commento tecnico di Beppe Bergomi. La partita sarà disponibile per tutti gli abbonati al ‘pacchetto calcio’ di Sky, esclusi gli abbonamenti sport. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming sul servizio on line SkyGo e su Now TV, piattaforma on line che consente la visione dei canali SKY con la sottoscrizione di un abbonamento.

Il match sarà diretto da Daniele Chiffi, coadiuvato dai guardalinee Davide Imperiale e Marco Bresmes con Alessandro Prontera quarto uomo e Luca Pairetto al VAR.

Si gioca allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano San Siro mercoledì 12 maggio alle 20.45.