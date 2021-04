L’Inter (alle 12.30) ospita il Cagliari per confermare la sua leadership nel campionato di Serie A e mantenere le undici lunghezze sul Milan, vittorioso ieri a Parma

Inter-Cagliari, 30esima giornata Serie A – Nulla sembra poter fermare l’Inter dalla lunga corsa verso uno scudetto atteso per dieci anni. La squadra di Antonio Conte sta mantenendo una regolarità di rendimento e di punti invidiabile. Non sbaglia un colpo e il Cagliari, coinvolto nella lotta per la salvezza nella zona bassissima della classifica, non sembra essere avversario tale da impensierire i nerazzurri.

Inter a caccia di record

L’Inter è reduce dalla comoda vittoria di metà settimana nel recupero contro il Sassuolo. Conte ha la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni: far rifiatare alcuni dei suoi titolari fissi, coinvolgere alcuni dei giocatori che fino a questo momento si sono visti meno o puntare su una squadra che ha conquistato una raffica impressionante di vittore consecutive, dieci.

Facile che alla fine decida una saggia via di mezzo: la squalifica di Barella porterà a una maglia da titolare Gagliardini che per altro si è mosso bene nelle ultime uscite. Con il quale si potrebbe rivedere Eriksen ormai definitivamente integrato nel progetto pur con molti alti e bassi. Con Lukaku, che non vuole saperne di stare fuori, potrebbe giocare Sanchez.

Cagliari, problemi e assenze

La squadra sarda è terz’ultima, e la vittoria di ieri del Torino nell’anticipo contro l’Udinese ha ulteriormente complicato il progetto salvezza della squadra salva che se prima era difficile ora risulta essere quasi disperato. Cinque punti di distacco dalla soglia salvezza con otto partite (compresa quella di oggi) da giocare).

Semplici conferma il 3-5-2, con Walukiewicz in difesa insieme a Godin e Rugani. Nandez non sta bene e parte dalla panchina anche in chiave precauzionale in vista della partita spareggio contro il Parma. In campo invece l’attesissimo ex da Nainggolan che con Marin cercherà di dare spazio alle giocare di Duncan. Davanti accanto a Joao Pedro ballottaggio tra Simeone e Pavoletti con qualche chance in più per il Cholito.

Cagliari-Inter, probabili formazioni

Nella gara d’andata alla Sardegna Arena il 13 dicembre scorso, l’Inter si impose per 3-1. Vantaggio isolando allo scadere del primo tempo con Scotti. Rimonta perentoria dei nerazzurri con tre gol nell’ultimo quarto d’ora di gara: Barella, D’Ambrosio (in rete un minuto dopo essere entrato dalla panchina) e Lukaku a tempo scaduto.

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Walukiewicz; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Simeone, Joao Pedro. All. Semplici

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Cagliari-Inter, statistiche: il programma TV

L’Inter punta a consolidare la sua leadership al comando della classifica: la vittoria di ieri del Milan a Parma ha ridotto il gap a otto punti. Nerazzurri in serie positiva con dieci vittorie: in casa i nerazzurri hanno vinto le ultime undici gare, una striscia positiva che hanno evidenziato solo in tre altre occasioni, nel 1950, nel 1971 e nell’anno di Mourinho e del Triplete. San Siro è terra di sofferenza per il Cagliari che a Milano con l’Inter ha vinto solo due delle ultime 19 partite di Serie A. Di fronte la squadra che attacca meglio e di più (16.2% di effficienza realizzativa per l’Inter) dall’altra quella che attacca meno e peggio (9.5% per il Cagliari).

Il match sarà diretto da Luca Pairetto, coadiuvato dai guardalinee Filippo Valeriani e Davide Imperiale con Luca Massimi quarto uomo e Davide Massa al VAR.

Si gioca allo stadio “Meazza” di Milano San Siro Domenica 11 aprile alle 12.30 con diretta su DAZN (canale Sky 209): telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

