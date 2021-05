L’Inter contro il Crotone fanalino di coda (ore 18.00)è a due un passi dallo scudetto. Formazioni e dove vedere la partita di oggi.

Crotone-Inter, 34esima giornata di serie A – L’Inter questa sera potrebbe essere – virtualmente – campione d’Italia. Una vittoria sul campo del Crotone, ultimo in classifica, porterebbe la squadra nerazzurra a vestire lo scudetto. Ma tutto poi dipenderebbe dall’Atalanta: se domani la squadra di Gasperini non dovesse vincere a Reggio Emilia con il Sassuolo lo scudetto sarebbe cosa fatta.

Inter Vs Crotone

I conti sono presto fatti: l’Inter ha undici punti di vantaggio e gliene servono solo quattro per conquistare aritmeticamente il titolo. Dunque bastano una vittoria e un pareggio, indipendentemente da quello che potrebbe essere il risultato dell’Atalanta. Una vittoria a Crotone porterebbe la squadra di Antonio Conte a +14 sull’Atalanta, e un pareggio della Dea a Reggio Emilia significherebbe +13 punti per i nerazzurri, tanto abbastanza per stappare lo champagne con quattro giornate di anticipo.

Conte non ha grandi problemi di formazione e potrebbe anche permettersi di dare respiro ad alcuni dei suoi titolari: possibile che sia Alexis Sanchez a fare coppia dal primo minuto con Lukaku con Lautaro Martinez inizialmente destinato alla panchina. Per il resto la squadra resterà la stessa di sempre.

Crotone sull’orlo della Serie B

L’aritmetica diventa decisiva anche per i calabresi obbligati a vincere per mantenere una speranza, del tutto aleatoria, di restare in Serie A. Il Crotone dovrebbe vincere tutte le cinque gare da qui alla fine del campionato sperando in un crollo delle squadre che lo precedono. Ormai il Crotone onora il campo soprattutto per evitare l’ultimo posto in classifica. Serse Cosmi conferma il solito 3-5-2 con le due migliori sorprese della stagione, Junior Messias, 8 gol, e Simy, sempre in gol in queste ultime settimane riconfermati tra i titolari d’obbligo. A fare coppia con Simy, 19 gol e due assist, potrebbe essere Ounas.

Crotone-Inter, le probabili formazioni

Nel match del girone d’andata, 15esimo turno del campionato di Serie A, vittoria netta dell’Inter a San Siro: primo tempo in sorprendente equilibrio con il botta e risposta di Zanellato, e Martinez seguito dall’autorete di Marrone e dal provvisorio pareggio di Golemic. Sul 2-2 un’Inter inizialmente svagata si scatena segnando a ripetizione con Lautaro Martinez, Lukaku, ancora Lautaro Martinez (tripletta) e Hakimi: finisce 6-2.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Crotone-Inter, statistiche e programma TV

Quella in programma allo Scida sarà la sesta sfida tra Crotone e Inter: tre vittorie nerazzurri, che in cinque partite hanno marcato 13 gol (sei come abbiamo evidenziato tuttavia solo nella gara d’andata), due pareggi e un successo dei calabresi. Crotone che è reduce dalla bellissima vittoira esterna di Parma ma che in casa ha raccolto tre sconfitte nelle ultime tre partite. La prova d’orgoglio del Tardini è stata ammirevole ma è stata la prima vittoria dopo sei sconfitte consecutive, in una situazione di classifica a dir poco drammatica. Attenzione tuttavia a Simy: il nigeriano è stato esaltato dal gioco di Cosmi, dodici gol in nove presenze, una media degna dei migliori top scorer europei.

Il match sarà diretto da Alessandro Prontera, coadiuvato dai guardalinee Vito Mastrodonato e Damiano Margani con Ivano Pezzuto quarto uomo e Gianluca Manganello al VAR.

Si gioca allo stadio “Ezio Scida” di Crotone sabato 1 maggio alle 18.00 con diretta su DAZN (canale Sky 209): telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

L’ultima conferenza stampa di Antonio Conte