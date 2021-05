L’ultima giornata di campionato riserva la partita più importante dell’anno, quella che vale il secondo posto e un piazzamento per la Champions League

Atalanta-Milan, Serie A 38esima giornata – In ballo ci sono il secondo posto, una decina di milioni di euro di premi tra quelli erogati dalla Serie A e quelli riconosciuti dalla UEFA alle squadre che parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. L’Atalanta, ma soprattutto il Milan, si giocano tutto in 90’.

Atalanta per il secondo posto

É vero che l’Atalanta è già sicura del suo accesso in Champions League: ma arrivarci da seconda o da quarta classificata in Serie A è una bella differenza. Una differenza di 10 milioni di euro più o meno considerando il valore dei premi a vincere stanziati dalla Lega Serie A e dalla Uefa. Tutto il resto è significativo ma solo fino a un certo punto.

L’Atalanta fa i conti con la stanchezza e qualche acciacco, non solo fisico ma anche emotivo, della squadra che in settimana ha perso la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Gosens ha preso una botta alla caviglia e potrebbe essere fuori dai giochi anche per la panchina. Per il reso la squadra è in gran parte confermata anche se stavolta, con Malinovskyi, Gasperini potrebbe decidere addirittura di schierare le due punte accantonando qualsiasi prudenza.

Milan senza Rebic

Data per scontata l’assenza di Ibrahimovic, il Milan di Pioli deve fare i conti con un’altra assenza importante, quella di Rebic che accusa un problema di carattere muscolare al polpaccio e dunque è fuori dai giochi. L’unica soluzione è quella di affidarsi a Rafael Leão che pure nel corso delle ultime uscite non aveva risposto alle aspettative. Una squadra che ancora una volta dovrà fare i conti con un risultato da ottenere a tutti i costi e una squadra forzatamente incompleta. Per il resto la squadra sarà la sintesi di quella delle ultime giornate con Calhanoglu, Saelemaekers e Brahim Diaz alle sue spalle di Leão con Calabria e Hernandez sui lati.

Milan formazione 2020-21. Giocatori, valore e proprietà AC Milan

Milan-Atalanta, le probabili formazioni

La partita d’andata a San Siro riservò una delle sconfitte più brutali alla squadra di Stefano Pioli. Finì 0-3, gol di Romero, Ilicic e Zapata con i rossoneri definitivamente risucchiati dalla rimonta dell’Inter.

La corsa alla Champions League coinvolge quattro squadre per tre soli punti. Il Milan sarà sicuro di accedere alla Champions League solo se vince a Bergamo: questo porrebbe i rossoneri davanti all’Atalanta, ma anche a Napoli e Juventus indipendentemente dagli altri risultati. In caso di pareggio Milan a rischio sorpasso e destinato quasi certamente al quinto posto e alla Europa League.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Leao. All. Pioli

Atalanta-Milan, dove vederla

Milan-Cagliari è una delle partite inserite nel pacchetto esclusivo di SKY. Calcio d’inizio alle ore 20.45 e diretta sul canale 201 del satellite con il commento di Riccardo Trevisano e il commento tecnico di Daniele Adani. La partita sarà disponibile per tutti gli abbonati al ‘pacchetto sport’ di Sky. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming sul servizio on line SkyGo e su Now TV.

Il match sarà diretto da Maurizio Mariani, coadiuvato dai guardalinee Alessandro Giallatini e Daniele Bindoni con Daniele Doveri quarto uomo e Gianluca Aureliano al VAR.

Si gioca allo stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo domenica 23 maggio alle 20.45.

La conferenza stampa prepartita di Pioli