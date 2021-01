Calciomercato serie A: pochi gli acquisti e le cessioni. La crisi da coronavirus frena le big del nostro campionato e le spinge verso un mercato invernale low cost. I possibili colpi di Juventus, Milan, Inter e Roma

Il calciomercato di serie A è ormai ufficialmente partito anche se, fino a questo momento, ci sono stati pochissimi acquisti e cessioni. Uno stallo che non stupisce: la crisi dovuta al coronavirus, con stadi vuoti e sponsor che latitano, ha colpito duramente tutti i club del mondo, compresi quelli italiani. Per questa sessione invernale, da sempre meno densa di colpi rispetto a quella estiva, il diktat è uno solo: mercato low cost.

Le grandi del nostro calcio, infatti, hanno già rinunciato ad aggravare il loro già rosso bilancio con affari da copertina – come la trattativa Christian Eriksen dello scorso gennaio -, ma lavorano piuttosto a nomi che completino la rosa. La Juventus va a caccia di una quarta punta d’esperienza, il Milan di un giovane centrale da far crescere dietro Romagnoli e Kjaer e lo stesso capita anche a Inter, Roma, Lazio, Napoli e Atalanta.

L’unico gioiello in mostra di questo scialbo calciomercato viene, forse, proprio da Bergamo, dove Alejandro Gomez è in rotta con la società e vorrebbe cambiare aria. Paratici e Marotta stanno corteggiando da vicino il Papu, ma prima di sferrare il colpo decisivo devono liberarsi di pesanti esuberi. Perché, come abbiamo detto, le idee ci sono, ma i soldi sono pochi. Partendo dai campioni d’Italia, allora, andiamo a vedere i possibili acquisti e cessioni delle quattro squadre al vertice del nostro campionato: Juventus, Milan, Inter e Roma.

Calciomercato Juventus: notizie in attacco

La Juventus è scivolata al quarto posto in campionato e potrebbe affidarsi al calciomercato per risalire la classifica. In questa sessione invernale, infatti, i bianconeri hanno sondato diverse punte forti fisicamente per rinforzare l’attacco. Ma non solo visto che Fabio Paratici ha anche bussato alla porta dell’Atalanta per avere notizie del Papu Gomez.

Andiamo però con ordine. L’obiettivo – neppure troppo nascosto – della Juventus è di portare a Torino un profilo low cost che affianchi davanti Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala: sono considerate troppo poche, infatti, tre punte per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Al momento, il nome più caldo è quello di Fabio Quagliarella. L’attaccante, 38 anni il prossimo 31 gennaio, è una vecchia conoscenza del mondo bianconero (ha vestito la maglia della Juve dal 2010 al 2014) e non avrebbe problemi a integrarsi subito con l’ambiente.

Fra i pro c’è sicuramente il rendimento. In questa stagione, Quagliarella ha segnato 7 reti in 14 presenze: numeri che testimoniano quanto il giocatore della Sampdoria sia ancora decisivo. Per caratteristiche, poi, potrebbe affiancare sia CR7 che fare da riferimento a una seconda punta come Dybala.

A far tentennare il club, invece, sono l’età e gli aspetti economici. A quasi 38 anni, l’attaccante vorrebbe un anno e mezzo di contratto, mentre la Juve preferirebbe non andare oltre i 6 mesi. Inoltre, la Sampdoria chiede 1 milione di euro per aprire alla cessione di un suo calciatore chiave. Una trattativa resa ancora più complicata dall’attaccamento alla società di Quagliarella che, su Instagram, ha dichiarato amore ai blucerchiati.

Anche per questo, Paratici starebbe valutando altri profili. Negli ultimi giorni, anche per bocca dello stesso Andrea Pirlo, è rimbalzato il nome di Olivier Giroud. Il Chelsea, però, spara alto per liberare il francese e così il club bianconero segue anche le piste che portano a Fernando Llorente e Graziano Pellè.

Lo spagnolo, 35 anni, trova poco spazio al Napoli ed è un ex molto apprezzato in casa Juve, mentre l’attaccante azzurro, stessa età, si è recentemente svincolato dal Shandong Luneng, squadra del campionato cinese, e tornerebbe volentieri in Italia a parametro zero. Anche qui, però, le difficoltà principali sono l’età e l’ingaggio richiesto, considerato troppo alto dal club torinese.

Calciomercato Juve: Papu Gomez

C’è poi il capitolo Alejandro “Papu” Gomez. Il giocatore, 32 anni, è ormai in rotta da settimane con l’Atalanta ed è stato escluso ripetutamente dalla lista dei convocati. Fiutata la possibilità di portare a Torino un top player a prezzo di saldo, la Juventus è stata finora l’unica big del nostro calcio a farsi avanti con la Dea per l’argentino – come confermato dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio -, ma la società di Percassi non scende dalla richiesta di 10 milioni.

Prima di lanciare l’assalto al Papu, la Juve deve però liberarsi di alcuni esuberi dallo stipendio pesante: fra di loro, Federico Bernardeschi



Dopo un discreto avvio di stagione – anche in Nazionale – il numero 33 si è spento ed è finito ai margini del progetto di Pirlo. La Juve vorrebbe cederlo, magari proprio all’Atalanta in cambio di Gomez, ma il giocatore, fin qui, si è impuntato per rimanere in bianconero.

Difficile da sciogliere anche il nodo ingaggio, con l’ex Fiorentina che percepisce 4,5 milioni l’anno, cifra considerata fuori dalla portata della Dea e degli altri club interessati, fra cui il Napoli. Insomma, l’uscita – al momento molto lontana – di Bernardeschi è la condizione necessaria per arrivare al Papu. Motivo per cui la trattativa stenta a decollare.

Juve calciomercato: Reynolds e Rovella

La Juve, però, non guarda soltanto a questa stagione, ma pone le basi anche per il suo futuro. Per questo, è attivissima sul calciomercato per provare di chiudere alcuni dei prospetti più interessanti del football mondiale e, nelle ultime ore, ha accelerato per Bryan Reynolds e Nicolò Rovella.

Il primo, seguito anche dalla Roma, è un terzino destro di 19 anni, oggi in forze al Dallas. I bianconeri, dunque, stanno pensando di bissare il colpo a stelle e strisce McKennie e – come riporta Gianluca Di Marzio di Sky – sono arrivati a offrire 7 milioni, una cifra molto vicina alla richiesta del club americano. In caso di fumata bianca, Reynolds sarà poi girato al Benevento fino al termine del campionato perché la Juventus non può tesserare altri calciatori extracomunitari.

Va spedita anche la trattativa per Nicolò Rovella, giovane centrocampista del Genoa con alle spalle già 9 presenze in serie A in questa stagione. Il 19enne è in scadenza di contratto e Paratici avrebbe bruciato la concorrenza dell’Inter per chiudere subito il colpo. Secondo le ultime news, infatti, Rovella dovrebbe passare alla Juve per circa 10 milioni, ma rimanere in rossoblù – in prestito – fino a giugno. Nell’affare, poi, potrebbe essere inserito anche Manolo Portanova, 21 anni, che, per 7 milioni, dovrebbe fare il percorso inverso. Fin dall’estate, il nuovo corso della Juventus sul mercato è stato chiaro: assicurarsi i giovani più talentuosi e dallo stipendio contenuto. Una filosofia da seguire anche a gennaio.

Calciomercato Inter: Gomez e ultime notizie

Su Gomez, però, c’è forte anche la concorrenza dell’Inter. In questa sessione di calciomercato, i nerazzurri non sono ancora arrivati ad aprire un tavolo con l’Atalanta, ma hanno già sondato la disponibilità dell’argentino a trasferirsi a Milano. Il Papu sarebbe un profilo perfetto per Antonio Conte, alla ricerca di un trequartista dopo i tanti infortuni di Sensi e la delusione Eriksen, ma proprio il danese blocca l’affare.





Anche l’Inter, infatti, deve liberarsi dei suoi ingaggi pesanti prima di poter portare qualche nome nuovo alla Pinetina. Eriksen, il colpo dello scorso calciomercato invernale, è diventato un corpo estraneo nell’Inter e il ds Marotta ha aperto – davanti ai microfoni – alla sua cessione. Il Paris Saint-German ha da poco ingaggiato l’allenatore Mauricio Pochettino, ex mentore del danese al Tottenham, ma il club francese non sembrerebbe interessato a portare il giocatore sotto la Torre Eiffel, almeno alle cifre richieste dall’Inter.

Movimenti, poi, anche in attacco, dove l’Inter potrebbe lasciar partire Pinamonti, richiesto da Crotone e Benevento, e puntare sull’esodo di giocatori dalla Cina. I nerazzurri, infatti, vorrebbero riportare in Italia uno fra Eder, già a Milano dal 2016 al 2018, o Pellè. Entrambi sono stati tasselli fondamentali nell’Italia di Conte e il tecnico li riabbraccerebbe volentieri per rinforzare l’organico davanti. In casa Inter, però, il diktat sul mercato è sempre quello: profili low cost e finanziati dalle cessioni. Dopo il caso Eriksen e i problemi societari dalla Cina, a gennaio Suning non ha più intenzione di investire.

Calciomercato Milan: acquisti e ultime news

Luci e ombre per questo inizio di calciomercato del Milan. Negli scorsi giorni, infatti, i rossoneri sembravano una delle squadre più attive ed erano vicinissimi a chiudere due acquisti dalla Francia, Mohamed Simakan e Kouadio Koné. Le ultime news, invece, parlano di una doppia beffa, con i due giocatori destinati – rispettivamente – al Lipsia e al Borussia Mönchengladbach.

Simakan, 20 anni, è un duttile difensore dello Strasburgo che può ricoprire la posizione sia di centrale di difesa che di terzino destro e, in stagione, ha raccolto 18 presenze, segnando anche una rete, il suo primo sigillo in Ligue 1. Un profilo che Paolo Maldini, direttore tecnico dei rossoneri, segue da tempo. Il Diavolo è arrivato a offrire 15 milioni, mentre lo Strasburgo vorrebbe qualcosa in più. Una richiesta che potrebbe essere accontentata dal Lipsia, club da sempre molto attento sul mercato dei giovani. Il Milan spinge, ma (a oggi) i tedeschi sono avanti.

Filtra pessimismo anche per Koné, 19 anni, centrocampista del Tolosa. Il giocatore si è messo in mostra nella Ligue 2, la serie B francese, e ha attirato le attenzioni dei rossoneri che lo considerano un prospetto da far crescere all’ombra dei senatori, un po’ come successo con Kalulu. Il Tolosa, però, ha sparato alto, 10 milioni, una cifra considerata troppo alta dal Diavolo che non si è spinto oltre i 5 + bonus. Nelle ultime ore, come riposta Sky, sul giocatore è poi piombato il Borussia Mönchengladbach che sarebbe disposto ad accettare le richieste del Tolosa. Al momento, il club tedesco è favorito rispetto ai rossoneri che, in caso di trattativa saltata, dovranno cercare altrove una soluzione per il centrocampo.

Nonostante i principali obiettivi vadano verso la fumata nera, per il calciomercato di gennaio il Milan sembra disporre di quel tesoretto che manca a tutte le altre rivali, costrette a buttarsi su profili low cost e prigioniere di esuberi di lusso. Fondi che, probabilmente, non basteranno però ad arrivare a un vice Zlatan Ibrahimovic, anche perché Leao ha dato risposte positive in quel ruolo. L’obiettivo dei rossoneri – su indicazioni dello stesso Stefano Pioli – è chiaro: allungare la rosa con giovani di talento, per guardare al futuro, ma anche per tentare subito l’assalto allo scudetto. Senza destabilizzare una macchina, sin qui, (quasi) perfetta.

Calciomercato Roma: ultime notizie

Per la corsa scudetto, ancora un po’ in sordina e fra lo stupore di alcuni, c’è anche la Roma. Con la vittoria di Crotone, infatti, i giallorossi sono saliti al terzo posto, a -4 dal Milan capolista. Dal calciomercato, Paulo Fonseca si aspetta quei rinforzi per centrare la qualificazione alla prossima Champions League e – perché no? – sognare il tricolore.

Sono quattro i nomi sottolineati sul taccuino di Tiago Pinto, nuovo general manager della Roma. Sulla fascia destra, dove Karsdorp si sta ben disimpegnando, il club della capitale vorrebbe arrivare a Bryan Reynolds, terzino di 19 anni del Dallas. Sull’americano – come detto – è però fortissima la concorrenza della Juventus e così i giallorossi potrebbero virare su Gonzalo Montiel, classe ’97, difensore del River Plate già convocato anche dalla Seleccion argentina.

Un asse caldo, poi, è quello fra Roma e Liverpool, sponda Everton. Le due società sono già sedute allo stesso tavolo per l’affare Robin Olsen, passato in prestito in estate al club inglese: una trattativa in cui ora potrebbe entrare Bernard. I giallorossi, infatti, hanno messo i loro occhi sul fantasista brasiliano dell’Everton e lo vorrebbero inserire come contropartita nel riscatto del portiere svedese, richiesto a gran voce dall’allenatore Carlo Ancelotti.

È possibile che, alla fine, si chiuda con uno scambio fra i due cartellini e un conguaglio di pochi milioni di euro in favore dei Toffees. Anche perché l’alternativa – almeno al momento – è fredda. Stiamo parlando di una vecchia conoscenza del mondo Roma, Stephan El Shaarawy. Il Faraone ha vestito giallorosso dal 2016 al 2019, prima di trasferirsi Shanghai Shenhua. Ora l’ex Milan vorrebbe tornare in Italia e il club cinese sembrerebbe anche aprire a un prestito (2 milioni di euro fino a giugno 2021), ma la dirigenza della Roma è fredda e preferirebbe puntare su Bernard.

Il filo rosso che lega il calciomercato delle quattro squadre di testa, comunque, è lo stesso: affari low cost. Le idee non mancano alle big d’Italia, ma prima bisogna liberarsi degli esuberi perché, come era solito dire l’ex ad del Milan Adriano Galliani, “se non esce nessuno, non entra nessuno“. Aspettiamo di vedere, quindi, chi riuscirà a smuovere prima il proprio mercato e, magari, portarsi a casa il Papu Gomez: Juventus, Milan, Inter e anche la Roma sono alla porta.

