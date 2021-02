Nel recupero contro Israele per le qualificazioni al campionato europeo 2022 bastavano due volte: le azzurre ne hanno marcato dodici

È stato tutto facile per l’Italia squadra di Milena Bertolini che ha dominato la partita dall’inizio alla fine con un unico obiettivo, segnare fin da subito le reti necessarie e mettere al sicuro il risultato. Alla fine, la partita contro Israele si conclude 12-0 e diventa una sorta di allenamento in vista delle prossime sfide.

La partita

Il match contro la squadra israeliana, recupero della partita che doveva essere giocata in ottobre e che era stata rinviata a causa dei gravi problemi legati alla pandemia in Israele, non ha storia. In quattro minuti appena trovano subito il gol prima Giacinti poi Bonansea. E la partita diventa un semplice allenamento amichevole al quale si aggiungono le reti di Girelli, Salvai, Rosucci, Caruso, Sabatino (doppietta) e Giugliano. Con il tabellino dei marcatori che è stato poi completato dalla sfortunata autorete di David e dal secondo sigillo di Bonansea.

Tutto davvero troppo facile. Da sottolineare il bel gioco delle Azzurre, protagoniste di una manovra corale e avvolgente, sempre sopra ritmo per le avversarie che non riescono mai a rendersi davvero pericolose. Con il portiere israeliano Rubin protagonista per altro di numerosi interventi importanti. Alla fine del primo tempo il risultato è 6-0. Lo stesso punteggio che sarebbe servito per andare in Inghilterra nel caso Finlandia e Portogallo avessero pareggiato il loro incontro di qualificazione. Ma la sconfitta delle lusitane ha reso tutto più semplice e in ogni caso le Azzurre non hanno voluto lasciare niente al caso continuando a spingere fino risultato ottenuto al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il bilancio finale

L’Italia si qualifica all’Europeo 2022 in programma dal 6 luglio 2022 in Inghilterra con otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (contro la Danimarca, vincitrice del girone): 37 i gol segnati, solo 5 quelli subiti. L’Italia è l’unica squadra che segna alla Danimarca, miglior difesa assoluta delle qualificazioni. Le azzurre passano come la migliore seconda, davanti ad Islanda e Austria. Insieme a Olanda (squadra campione in carica), Danimarca, Norvegia, Spagna, Finlandia, Svezia, Francia, Beglio e Germania che hanno vinto il loro rispettivo girone.

Svizzera, Portogallo, Russia, Repubblica Ceca, Ucraina e Irlanda del Nord attendono i sorteggi per i testa a testa che porteranno altre tre squadre alla fase finale.

Le dichiarazioni

“Siamo felici, l’Europeo sarà una tappa importante per questo splendido gruppo e per tutto il movimento – queste le parole della CT Bertolini subito dopo il fischio finale – le ragazze hanno approcciato la partita nel migliore dei modi e tutte insieme si sono regalate questo bellissimo sogno. Avevamo un girone difficile, non era scontato ottenere la qualificazione diretta. Ci siamo riuscite con merito”.

Il tabellino

Italia-Israele 12-0

ITALIA: Giuliani; Bergamaschi (13’ st Di Guglielmo), Gama (20’ st Caruso), Salvai, Bartoli (1’ st Boattin); Cernoia, Rosucci (1’ st Glionna), Giugliano; Giacinti, Girelli (1’ st Sabatino), Bonansea. A disp.: Schroffenegger, Durante, Linari, Tarenzi, Serturini, Fusetti, Tucceri Cimini. CT: Bertolini

ISRAELE: Rubin; Ozeb, David, Shanab; Michaeli (1’ st Revaha), Sofer (1’ st Seiden), Sendel, Hazan; Shtainshnaider, Selimhodzic, Avital (1’ st Biton). A disp.: Cohen, Beilin, Been, Zelikowitz, Faingezitch, Cohen, Rantissi, Rahamim, Sharabi. CT: Burstein.

ARBITRO: Martincic (CRO). Assistenti: Karsic (CRO) e Petravic (CRO). IV Ufficiale: Bolic (CRO)

RETI: 3’ pt e 13’ pt Giacinti, 5’ pt e 35’ st Bonansea, 19’ pt aut. David, 30’ pt Girelli, 44’ pt rig. Salvai, 46’ pt rig. Rosucci, 9’ st rig. e 25’ st Sabatino, 21’ st Caruso, 44’ st Giugliano.