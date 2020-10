Domenica, ore 20.45, la nazionale torna in campo per la Uefa Nations League: Italia-Polonia. Ecco la formazione e dove vedere la partita di domani in Tv e streaming

La partita Italia – Polonia si gioca a Danzica in un paese fortemente colpito e impaurito dal coronavirus, e da questa mattina zona gialla. Uso delle mascherine obbligatorio ovunque, ingresso contingentato nelle aree pubbliche, molti locali chiusi. Tuttavia la Federcalcio polacca, preceduta da Zibgniew Boniek, indimenticato campione della Juventus che vinse tutto negli anni ’80 al fianco di Platini, non ha voluto rinunciare alla presenza del pubblico aprendo l’impianto dell’Energa Stadion di Danzica a circa 9200 tifosi, il 25% della disponibilità di posti a sedere.

La Polonia ha perso all’esordio in Olanda ma è andata a vincere in trasferta per 1-2 sul campo della Bosnia Erzegovina di Dzeko. Questa sarà la prima gara in casa dei leoni polacchi. Il bilancio dei match diretti vede l’Italia in vantaggio con sei vittorie contro tre successi della Polonia e sette pareggi. Anche la Polonia è reduce da una vittoria in amichevole: 5-1 alla Finlandia con tripletta di Grosicki e centri dell’ex milanista Piatek e di Milik.

Formazioni Italia – Polonia

Tutti abili e arruolati i giocatori convocati da Roberto Mancini la settimana scorsa. L’ultimo tampone ha dato esito negativo per tutti. Lo stadio di Danzica, dove ieri si è tenuta una grande manifestazione di abitanti contrari alle misure preventive contro il COVID-19, sarà presidiato da un folto cordone di sicurezza pubblica e sanitaria. Controlli a tappeto su chiunque entrerà allo stadio.

L’Italia potrebbe dovere fare a meno di Chiellini che si è allenato con qualche cautela: nel caso spazio a Ogbonna al fianco di Bonucci nel cuore della difesa. Centrocampo affidato a Jorginho con Barella e Verratti e Sensi pronto a entrare. El Shaarawy che ha giocato molto bene contro la Moldavia dovrebbe partire titolare. L’alternativa e Kean.

La Polonia conferma la coppia composta da Lewandowski e Milik ma attenzione a Grosicki che sta vivendo un momento eccellente non solo con la nazionale ma anche in Inghilterra con il West Bromwich Albion.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, El Shaarawy.

Partita Nations League Italia-Polonia, dove vederla

Italia-Polonia, terza partita degli Azzurri nel calendario della Uefa Nation League. Anche la partita contro la Polonia è in esclusiva sulla RAI, con diretta domenica 11 ottobre alle ore 20.45 su RaiUno e commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Per tutti gli utenti del web sulla piattaforma RaiPlay sarà disponibile anche la diretta streaming.

L’Italia è reduce dalla bella vittoria in amichevole contro la Moldavia per 6-0 ed è al primo posto nel girone dopo la vittoria di Amsterdam contro l’Olanda con 4 punti in due partite.

