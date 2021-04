Nel secondo test match della nazionale femminile italiana, buon pareggio (1-1) contro l’Islanda con diversi nomi nuovi in campo

Calcio femminile, amichevole Italia-Islanda 1-1 – Una settimana di lavoro piuttosto intenso per le Azzurre di Milena Bertolini che si sono riunite per due amichevoli e una serie di test in vista dei prossimi impegni ufficiali. Dopo avere conquistato il passaggio diretto alla fase finale dell’Europeo le scadenza in programma sono davvero tante. E il CT ne ha approfittato per fare qualche test e convocare nuove giocatrici.

Due test contro l’Islanda

L’Islanda si è rivelata un avversario estremamente interessante. Qualificata come l’Italia all’Europeo, seconda classificata alle spalle della Svezia nel Gruppo F con una sola sconfitta, la squadra islandese è una squadra solida, fisicamente imponente: una squadra magari non straordinaria sotto l’aspetto realizzativo (soli 25 gol nel girone di qualificazione all’Europeo 2022) ma estremamente efficace e molto coesa.

Vantaggio di Valentina Giacinti dopo appena 50” di gioco con l’azzurra che concretizza una bella discesa di Bergamaschi. Partita vera che vede l’Italia più volte vicina al raddoppio ancora con Giacinti. Il pareggio islandese arriva al 41’ con un gran tiro di Vilhjálmsdóttir.

Il risultato non cambierà più nonostante diverse occasioni da gol da una parte e dall’altra: Italia pericolosa con Giugliano poi con Cernoia e anche dopo che la raffica di sostituzione cambia radicalmente le squadre in campo, soprattutto con Giacinti e Girelli in avanti. Un buon test sotto l’aspetto dei moduli che porta anche all’esordio di Angelica Soffia, un’altra esordiente che prova l’emozione del campo grazie alla chiamata del CT.

Esordio per Soffia

Un ottimo test per la Nazionale azzurra, considerando la forzata assenza di tutte le giocatrici del Sassuolo, bloccate da alcune positività nel club e dalla indisponibilità di Bonansea che sicuramente ha tolto molto in chiave di potenzialità offensiva alla squadra.